Ajan Recon filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ajan Recon filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ajan Recon filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ajan Recon filmini izleyecek olanların merak ettiği Ajan Recon konusu nedir, Ajan Recon oyuncuları kimler ve Ajan Recon özeti gibi konuları inceliyoruz.

AJAN RECON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bilim kurgu ve aksiyon türünü bir araya getiren Ajan Recon (Agent Recon) filmi, gizemli bir enerji kaynağının peşine düşen özel bir askeri ekibin yaşadığı tehlikeli mücadeleyi konu alıyor. Başrolünde aksiyon sinemasının önemli isimlerinden Chuck Norris'in yer aldığı yapım, özellikle uzaylı teknolojisi, gizli askeri operasyonlar ve doğaüstü güçler içeren hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Ajan Recon filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi, oyuncuları kim ve konusu ne?

AJAN RECON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ajan Recon filminin çekimleri ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clarita bölgesinde gerçekleştirildi. Filmin hikâyesinde olayların önemli bir bölümü New Mexico'daki gizli bir askeri üste geçmesine rağmen yapımın kayıtlı çekim lokasyonu Santa Clarita, California olarak belirtiliyor.

AJAN RECON FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ajan Recon, yapım yılı olarak 2024 tarihini taşıyor. Filmin ana çekimlerinin 2023 yılı içerisinde tamamlandığı açıklandı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Derek Ting üstlenirken, Ting aynı zamanda başrolde Jim Yung karakterini canlandırıyor.

Film, ABD'de 21 Haziran 2024 tarihinde gösterime sunuldu. Yapımın süresi ise yaklaşık 85 dakika.

AJAN RECON FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ajan Recon filminin oyuncu kadrosunda Derek Ting, Chuck Norris ve Marc Singer başta olmak üzere Sylvia Kwan, Jason Scott Jenkins, Matthew Ryan Burnett, Nikki Leigh ve Christopher Showerman gibi isimler bulunuyor.

Filmin öne çıkan oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Derek Ting – Jim Yung

• Marc Singer – Colonel Green

• Chuck Norris – Alastair

• Sylvia Kwan – Tanya

• Jason Scott Jenkins – Miller

• Matthew Ryan Burnett – Aaron Klak

• Nikki Leigh – Captain Lila Rupert

• Christopher Showerman – Doctor Penn / Alpha

AJAN RECON FİLMİNİN KONUSU NE?

Ajan Recon'da gizli bir askeri ekip, New Mexico'da bulunan ve uzaylı teknolojileri üzerinde deneyler yaptığı düşünülen gizli bir üste ortaya çıkan gizemli enerji hareketliliğini araştırmakla görevlendirilir. Dünya güvenlik biriminin komutanı Alastair, özel güçlere sahip genç asker Jim Yung'u, Colonel Green ve deneyimli deniz piyadelerinin yürüttüğü göreve dahil eder.

Ancak ekip üsse ulaştığında olayların sıradan bir askeri operasyon olmadığı anlaşılır. Askerler, olağanüstü güç ve hıza sahip, aynı zamanda insanların zihnini kontrol edebilen gizemli bir varlıkla karşı karşıya kalır. Ekip bir yandan düşman güçleriyle mücadele ederken diğer yandan gizli üssün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır.

Görev ilerledikçe karşılarına çıkan tehdit, yalnızca ekip üyelerinin değil, tüm insanlığın geleceğini tehlikeye atabilecek boyuta ulaşır. Jim, Colonel Green ve diğer ekip üyeleri, insanlığın yok olmasını engellemek için güçlü düşmana karşı zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.

AJAN RECON FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Ajan Recon'un yönetmen koltuğunda Derek Ting oturuyor. Filmin senaryosu da Ting tarafından kaleme alındı. Ting, yapımda Jim Yung karakterini de canlandırarak filmin hem yönetmenliğini hem senaristliğini hem de başrolünü üstlendi.

AJAN RECON HANGİ TÜRDE?

Ajan Recon; bilim kurgu, aksiyon ve gerilim unsurlarını bir araya getiren 2024 yapımı bir Amerikan filmi. Yaklaşık 85 dakika süren yapımda askeri operasyon, uzaylı teknolojisi, süper güçler ve insanlığın geleceğini tehdit eden gizemli varlıklar ön plana çıkıyor.