Aishe öldü mü, neden öldü? Rapçi Tuğçe Ayşe Güler neden vefat etti, kardeşi ne açıklama yaptı?

Rap müzik dünyasında “Aishe” adıyla bilinen Tuğçe Ayşe Güler’in hayatını kaybetmesi sonrası gözler ölüm nedenine çevrildi. Genç sanatçının vefatı sosyal medya hesabından duyurulurken, kardeşi tarafından yapılan açıklamada ihmal iddiaları gündeme geldi. “Aishe neden öldü, kardeşi ne söyledi?” soruları ise kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AİSHE ÖLDÜ MÜ?

Evet. “Aishe” sahne adıyla tanınan genç rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler’in hayatını kaybettiği sosyal medya üzerinden duyuruldu. Acı haberi, sanatçının kardeşi paylaştı.

AİSHE NEDEN ÖLDÜ?

Aishe’nin ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, kardeşi tarafından yapılan açıklamada ihmal iddiası gündeme geldi. Açıklamada, kulak enfeksiyonu sonrası gelişen sağlık sorunları, yüz felci, kortizon tedavisi ve vaskülit (damar iltihabı) süreci nedeniyle sanatçının sağlık durumunun kötüleştiği ve kalbinin durduğu ifade edildi. Ancak kesin ölüm nedeni için resmi açıklama bekleniyor.

RAPÇİ TUĞÇE AYŞE GÜLER’İN KARDEŞİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Sanatçının kardeşi yaptığı paylaşımda, Aishe’nin sağlık sürecinde ihmal edildiğini iddia etti. Açıklamada; kulak enfeksiyonu sonrası yüz felci geçirdiği, kortizon tedavisinin ardından vaskülitin tetiklendiği ve süreçte geç teşhis konulduğu öne sürüldü. Ayrıca hastanede günlerce doğru müdahale yapılmadığı ve yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

AİSHE KİMDİR?

Aishe, gerçek adıyla Tuğçe Ayşe Güler, rap müzik dünyasında “Aishe” sahne adıyla tanınan genç bir sanatçıdır. Sosyal medya üzerinden paylaşımları ve müzik çalışmalarıyla bilinen Güler, genç yaşta vefatıyla müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.