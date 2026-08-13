Ailenin Şerefi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ailenin Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ailenin Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ailenin Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Ailenin Şerefi konusu nedir, Ailenin Şerefi oyuncuları kimler ve Ailenin Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Ailenin Şerefi filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Hasan Doğan’ın üstlendiği filmde Halil İbrahim Kurum, Melis Tüzüngüç ve Gürsu Gür başta olmak üzere birçok oyuncu rol alıyor. Peki, Ailenin Şerefi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ailenin Şerefi filmi oyuncuları kimler ve filmin konusu ne? İşte filme dair merak edilenler.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ailenin Şerefi filmi, Mardin’in tarihi ilçesi Midyat’ta çekildi. Filmin çekimlerinde Midyat’ın tarihi taş evleri, dar sokakları ve bölgeye özgü mimari yapılarından yararlanıldı. Midyat’ın otantik atmosferi, filmin aile ve aidiyet temasını destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ailenin Şerefi filminin çekimleri 2024 yılında gerçekleştirildi. Film daha sonra izleyiciyle buluştu ve 16 Mayıs 2025 tarihinde televizyon ekranlarında ilk kez yayınlandı. Yapım bazı kaynaklarda 2024, bazı kaynaklarda ise 2025 yapımı olarak listeleniyor; çekim yılı açısından ise 2024 bilgisi öne çıkıyor.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailenin Şerefi, hayatı boyunca gerçek ailesini arayan Şeref adlı genç adamın hikâyesini konu alıyor. Şeref, bir gün kendisinin Midyat’ın köklü ailelerinden birine mensup olduğunu öğrenerek hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşar.

Ancak ailesine kavuşmasıyla birlikte sorunlar da peşini bırakmaz. Şeref’in babası bir iftira nedeniyle cezaevine düşmüştür. Bunun üzerine Şeref, ailesinin sorumluluğunu üstlenerek babasını özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele etmeye başlar. Bu süreçte yaşanan olaylar, filmin komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren hikâyesini oluşturur.