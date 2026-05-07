Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır, mülakat yok mu?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılı personel alım süreci kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada alımların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak ve mülakatsız gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır, mülakat yok mu? Detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuruların yalnızca elektronik ortamdan alınacağı, adayların tüm duyuru ve işlemleri resmi internet siteleri ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edeceği bildirildi. Sürece ilişkin bilgiler şu adreslerden erişime açıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Kariyer Kapısı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları yalnızca dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar başvurularını:

Kariyer Kapısı (isealim kariyerkapisi.gov.tr)

e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak

Bakanlığın resmi internet sitesi olan aile.gov.tr

adresleri üzerinden tamamlayabilmektedir.

Başvurular posta, elden teslim veya farklı fiziki yöntemlerle kabul edilmemektedir. Sistem tamamen elektronik altyapı üzerinden yürütülmektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MÜLAKAT YOK MU?

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 yılı personel alım süreci mülakatsız olarak gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri yalnızca KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.

Bu yöntem ile adayların değerlendirilmesi tamamen objektif bir sistem üzerinden yürütülecek ve herhangi bir sözlü sınav uygulanmayacaktır. Böylece adayların yalnızca sınav başarıları üzerinden değerlendirilmesi sağlanacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI 2026

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 680 sözleşmeli personel alımında yer alan kadrolar geniş bir meslek yelpazesini kapsamaktadır. 2026 kontenjan dağılımı şu şekilde açıklanmıştır:

Mühendis

Mimar

Tekniker

Büro Personeli

Destek Personeli (Çocuk, Engelli, Yaşlı Bakıcısı, Temizlik, Sosyoloji, PDR)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Psikolog

Sosyal Çalışmacı

Çocuk Gelişimcisi

Diyetisyen

Fizyoterapist

Hemşire

Avukat

Öğretmen (El Sanatları, Beden Eğitimi)

İşaret Dili Tercümanı

Bu kadrolar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan hizmet alanlarını kapsamaktadır. Her kadro için KPSS şartları ve özel nitelikler ilan detaylarında ayrıca belirtilmektedir.