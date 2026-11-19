"2 Aile Arasında" adıyla izleyici karşısına çıkacak devam filmi, 4 Aralık 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki sinemalarda vizyona girecek. Film, standart salonların yanı sıra IMAX salonlarında da gösterilecek. BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan otururken, senaryoyu ilk filmde olduğu gibi Gülse Birsel kaleme aldı. Başrollerde ise Engin Günaydın ve Demet Evgar yeniden Fikret ve Solmaz karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Aile Arasında 2 ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler, biletler satışa çıktı mı ve filmin konusu ne soruları sinemaseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Aile Arasında 2'ye ilişkin tüm detaylar.

AİLE ARASINDA 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Aile Arasında 2, 4 Aralık 2026 Cuma günü vizyona girecek. Film, Türkiye genelindeki sinemalarda standart ve IMAX formatında gösterilecek.

AİLE ARASINDA 2 BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Evet, Aile Arasında 2'nin biletleri ön satışa çıktı. Biletler Paribu Cineverse, Biletinial ve Biletiva üzerinden satın alınabiliyor.

AİLE ARASINDA 2 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet, filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ilk filmin sevilen karakterlerinin yeniden bir araya geldiği eğlenceli sahneler yer alıyor.

AİLE ARASINDA 2 OYUNCULARI KİMLER?

Aile Arasında 2'nin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Engin Günaydın (Fikret)

Demet Evgar (Solmaz)

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Gülse Birsel

Ayta Sözeri

Fatih Artman

Derya Karadaş

Şevket Çoruh

Batuhan Bozkurt

Yavuz Günal

Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal, serinin kadrosuna yeni katılan isimler arasında bulunuyor.

AİLE ARASINDA 2'NİN KONUSU NE?

Aile Arasında 2'de ilk filmin sevilen karakterleri yeniden bir araya geliyor. Fikret ve Solmaz'ın yine hikayenin merkezinde yer aldığı film, yeni bir hikayeyle izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Filmin konusuna ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

AİLE ARASINDA 2'NİN YÖNETMENİ KİM?

Aile Arasında 2'nin yönetmenliğini, ilk filmi de yöneten Ozan Açıktan üstleniyor. Filmin senaryosu ise ilk filmde olduğu gibi Gülse Birsel'e ait. Film, BKM tarafından üretildi.

AİLE ARASINDA İLK FİLM KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Aile Arasında, 2017 yılının sonunda vizyona girdi ve yaklaşık 5,3 milyon seyirciye ulaştı. Film, Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri arasında ilk 10'da yer alıyor.

AİLE ARASINDA NEYİ ANLATIYORDU?

Aile Arasında, birbirinden boşanmış olan Fikret ve Solmaz'ın, aileleri ve çevrelerinden kaynaklanan bir dizi komik olay nedeniyle yeniden bir araya gelmek zorunda kalmasını konu alıyordu. Film, sıcak aile hikayesi ve güldüren sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.