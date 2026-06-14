Ahmetcan Kaplan kimdir, Ahmetcan Kaplan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Ahmetcan Kaplan hangi takımda oynuyor?

Sadece sahadaki hırsı değil, disiplinli yaşantısıyla da takdir toplayan Ahmetcan Kaplan, futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Ahmetcan Kaplan evli mi, çocuğu var mı, hangi takımı tutuyor?" sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. 16 Ocak 2003 Trabzon doğumlu olan milli futbolcunun aile yaşantısından profesyonel hedeflerine, boyundan tuttuğu takıma kadar tüm biyografik bilgileri haberimizin devamında...

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Ahmetcan Kaplan, 16 Ocak 2003 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 23 yaşında olan genç futbolcu, 1,89 metrelik boyu ve sol ayağını kullanma becerisiyle modern stoper tanımına tam olarak uymaktadır. Futbola henüz 10 yaşındayken Trabzonspor altyapısında başlayan Ahmetcan, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girmiştir.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ahmetcan Kaplan, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak genç yaşta dev transferlere imza atmıştır. Kariyerindeki kulüp yolculuğu şu şekildedir:

Trabzonspor (Altyapı ve A Takım): Futbola başladığı ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı takımdır.

Afc Ajax : 2022 yılında yaklaşık 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hollanda devine transfer olmuş, burada "geleceğin yıldız adayları" arasında gösterilmiştir.

NEC Nijmegen (Kiralık): 2025-2026 sezonu için daha fazla süre alması ve tecrübe kazanması amacıyla Ajax tarafından bir başka Hollanda ekibi olan NEC Nijmegen'e kiralanmıştır.

AHMETCAN KAPLAN EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Genç yaşına rağmen kariyer odaklı bir hayat süren Ahmetcan Kaplan, şu an için bekardır. Henüz bir evlilik gerçekleştirmeyen milli futbolcunun çocuğu da bulunmamaktadır. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan Ahmetcan, vaktinin büyük bir kısmını bireysel gelişimine ve futbol kariyerine ayırmaktadır.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Ahmetcan Kaplan, profesyonel kariyerine başladığı ve şampiyonluk sevinci yaşadığı Trabzonspor’a olan bağlılığıyla bilinmektedir. Aslen Trabzonlu olan ve kulübün altyapısından yetişen genç stoper, verdiği röportajlarda bordo-mavili camianın kendisi için her zaman bir yuva olduğunu vurgulamıştır. Ancak profesyonelliği ön planda tutan Ahmetcan, şu an formasını giydiği NEC Nijmegen ve bonservisini elinde bulunduran Ajax için ter dökmektedir.

GÜNCEL DURUM VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen kalesini başarıyla savunan Ahmetcan Kaplan, aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın savunma hattındaki en önemli alternatiflerinden biridir. Özellikle sol ayaklı bir stoper olması sayesinde hem kulüp bazında hem de milli takım düzeyinde vazgeçilmez bir profil çizen genç yıldızın, Ajax ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmektedir.