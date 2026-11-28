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Kütahya'nın Tepecik köyünde yaşayan, filmlerini büyük imkânsızlıklar içinde çeken Ahmet Uluçay, 30 Kasım 2009'da 55 yaşında hayatını kaybetti. Kendi kendini yetiştiren yönetmenin ölüm nedeni, hayatı ve filmleri haberimizde.

AHMET ULUÇAY NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Uluçay, beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Usta yönetmen, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji Bölümü'nde 30 Kasım 2009'da hayata gözlerini yumdu.

Uluçay için Beyoğlu'nda bir sinema salonunda tören düzenlendi ve sinema dünyasından arkadaşları onu son yolculuğuna uğurladı. Yönetmenin cenazesi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik'te toprağa verildi.

AHMET ULUÇAY KİMDİR?

Ahmet Uluçay, 1954 yılının aralık ayında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde dünyaya geldi. Sinemayla 1960'lı yıllarda, köyüne gelen seyyar bir sinemacı sayesinde tanıştı ve o gün sinemacı olmaya karar verdi.

Ailesi bu tutkusuna karşı çıksa da Uluçay hayalinden vazgeçmedi. Kamyon muavinliği ve inşaat işçiliği gibi işlerde çalışırken sinema tutkusunu sürdürdü. Hiçbir sinema eğitimi almadan, kendi kendini yetiştirerek yönetmen oldu.

Uluçay, ömrünün sonuna kadar yaşadığı Tepecik köyünde "Şair Ahmet" olarak da biliniyordu. Sinema dünyasında "köylü yönetmen" olarak anılmasına karşın kendini "Ben köylü yönetmen değilim, köyde yaşayan bir yönetmenim" sözleriyle tanıtıyordu.

AHMET ULUÇAY'IN SİNEMA KARİYERİ

Ahmet Uluçay, ilk kısa filmi "Optik Düşler"i 1993 yılında eski bir kamerayla çekti. "Optik Düşler" ve "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" filmleriyle Ankara Uluslararası Film Festivali'ne katılarak adını duyurdu. Uluçay, 11 filmiyle toplam 22 ödül kazandı.

Yönetmen, Nuri Bilge Ceylan'ın "Mayıs Sıkıntısı" filminin çekimlerinde de yardımcı oldu.

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK

Ahmet Uluçay'ın en bilinen eseri, ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" oldu. Uluçay, maddi imkânsızlıklar nedeniyle filmi büyük güçlüklerle 2004 yılında vizyona sokabildi. Film vizyona girer girmez çok sayıda ödüle layık görüldü.

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", 26. Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali'nde büyük ödülü kazandı. Film, 2005 yılında Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde ve New York'taki TriBeCa Film Festivali'nde de gösterildi.

YARIM KALAN FİLMİ: BOZKIRDA DENİZ KABUĞU

Ahmet Uluçay'ın hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği bir proje daha vardı: "Bozkırda Deniz Kabuğu". Uluçay'ın vefatıyla yarım kalan film, yapımcı Ahmet Tarık Güven'in girişimiyle tamamlanmak üzere yeniden ele alındı.

AHMET ULUÇAY'IN FİLMLERİ

Optik Düşler (1993)

Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2004)

Bozkırda Deniz Kabuğu (yarım kalan proje)