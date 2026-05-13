Haberler

Ahmet Türk ne dedi, Ahmet Türk Amedspor sözleri ne?

Ahmet Türk ne dedi, Ahmet Türk Amedspor sözleri ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahmet Türk’ün Amedspor ile ilgili yaptığı açıklamalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. “Ahmet Türk ne dedi?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, deneyimli siyasetçinin Amedspor hakkında kullandığı ifadeler spor ve siyaset çevrelerinde geniş tartışmalara neden oldu. Ahmet Türk’ün sözlerinin ardından Amedspor cephesinden gelecek olası açıklamalar da merakla bekleniyor.

“Amed spor sözleri neydi?” ve “Ahmet Türk ne dedi?” soruları, son açıklamaların ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ahmet Türk’ün Amed spor hakkında yaptığı değerlendirmeler gündemin üst sıralarına taşınırken, Amed spor ile ilgili ifadeleri spor kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı. Açıklamaların detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor.

AHMET TÜRK’ÜN AMEDSPOR SÖZLERİ SİYASETTE TARTIŞMA YARATTI

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Türk’ün sosyal medya üzerinden kullandığı ifadeler, siyaset ve spor çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

“KÜRDİSTAN’IN BİR TAKIMI SÜPER LİG’E ÇIKTI” SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ahmet Türk, Amedspor’un Süper Lig’e yükselişini değerlendirirken yaptığı paylaşımda “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olurken, farklı kesimlerden tepkiler ve yorumlar geldi. Paylaşımın ardından konu siyaset gündemine de taşındı.

DESTİCİ’DEN SERT TEPKİ GELDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Türk’ün açıklamalarına sert ifadelerle karşılık verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Destici, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” sözleriyle tepki gösterdi. Bu çıkış, siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

İran ordusu adaya sızmaya çalıştı, Körfez ülkesi nota verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBirgül Bölükbaşı:

Bak ben Amedspor'un başarısı için sevindim ama bu kadar politikleştirilmesini anlayamıyorum. Bizim zamanımızda takımlar sadece takım olurdu, şimdi her şey başka anlama geliyor. Mesela benim oğlum da futbol oynamıştı, taraftarlar ne kadar toksikti hiç bilmezsiniz. Spor böyle olmamalı diye düşünüyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerime Rumeysa Ulutürk:

Bu tür bölücü ifadelere kesinlikle müsamaha gösterilmemelidir, suçlamaların ciddi şekilde soruşturulması gerekir ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHande Taş:

Kadın spor yöneticileri ve futbolcular nerede acaba, her zaman erkeklerin sesini duyuyoruz ama kimse kadınların bu konudaki fikirlerini merak etmiyor galiba.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı

Provokatörler iş başında! Cami önünde Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı

Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti

İsrail temsilcisi sahneye çıkınca olanlar oldu

Alevlerin arasında can pazarı: Eyüpsultan’da 2’si çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Alevlerin arasında can pazarı! Çocuklar da mahsur kaldı
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı