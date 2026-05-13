Ahmet Türk ne dedi, Ahmet Türk Amedspor sözleri ne?

“Amed spor sözleri neydi?” ve “Ahmet Türk ne dedi?” soruları, son açıklamaların ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ahmet Türk’ün Amed spor hakkında yaptığı değerlendirmeler gündemin üst sıralarına taşınırken, Amed spor ile ilgili ifadeleri spor kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı. Açıklamaların detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor.

AHMET TÜRK’ÜN AMEDSPOR SÖZLERİ SİYASETTE TARTIŞMA YARATTI

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Türk’ün sosyal medya üzerinden kullandığı ifadeler, siyaset ve spor çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

“KÜRDİSTAN’IN BİR TAKIMI SÜPER LİG’E ÇIKTI” SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ahmet Türk, Amedspor’un Süper Lig’e yükselişini değerlendirirken yaptığı paylaşımda “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu olurken, farklı kesimlerden tepkiler ve yorumlar geldi. Paylaşımın ardından konu siyaset gündemine de taşındı.

DESTİCİ’DEN SERT TEPKİ GELDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Türk’ün açıklamalarına sert ifadelerle karşılık verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Destici, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” sözleriyle tepki gösterdi. Bu çıkış, siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.