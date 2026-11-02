Ahmet Nazif Zorlu öldü mü, Ahmet Nazif Zorlu neden öldü, hastalığı neydi?

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Babadağ'da temelleri atılan Zorlu Grubu'nu Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından biri haline getiren Ahmet Zorlu, tekstille başladığı girişimcilik yolculuğunu beyaz eşyadan elektroniğe, enerjiden gayrimenkule kadar pek çok sektöre taşıdı. Zorlu, 4 Kasım Çarşamba günü kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. İşte Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatına ve hayatına dair merak edilenler.

AHMET NAZİF ZORLU ÖLDÜ MÜ?

Evet, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Zorlu'nun vefatı, Zorlu Holding tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

AHMET NAZİF ZORLU NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zorlu Holding'in açıklamasında Zorlu'nun hastalığına ve ölüm nedenine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmedi. Ailesi ve holding cephesinden de Zorlu'nun hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğüne dair kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1953 yılında Babadağ'da temelleri atılan Zorlu Grubu'nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesi için çalıştı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sundu; eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal gelişimi destekledi.

Ahmet Zorlu'nun 'Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem' sözleriyle ortaya koyduğu anlayış; ülkesine ve insanına duyduğu inanç, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerle birlikte Zorlu Grubu'na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edecek. Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız."

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü toprağa verilecek. Zorlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından Zorlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Zorlu Holding, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica etti.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı. İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yaptı.

Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, böylece yeni iş alanlarının da yolunu açtı.

Tekstil sektörüyle başlayan girişimcilik yolculuğu; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti. Ahmet Zorlu, Zorlu Holding'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra grup bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Ahmet Zorlu'nun pek çok sivil toplum kuruluşunda üyeliği bulunuyordu. Zorlu'nun üyesi olduğu kuruluşlar şöyle:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR)

Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD)

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD)

AHMET NAZİF ZORLU KAÇ YAŞINDAYDI?

1944 doğumlu olan Ahmet Nazif Zorlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.