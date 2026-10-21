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Ahmet Eşref Fakıbaba, siyasi kariyeri, hekimlik geçmişi ve üstlendiği kamu görevleriyle gündeme geldi. Şanlıurfa Belediye Başkanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerinde bulunan Fakıbaba'nın siyasi yaşamı boyunca yer aldığı partiler de merak konusu oldu. Peki, Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, hangi partiden? Ahmet Eşref Fakıbaba kaç yaşında, nereli, ne doktoru? Detaylar...

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, doktor, siyasetçi ve milletvekili olarak tanınmaktadır. 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya gelen Fakıbaba, eğitimini tıp alanında tamamladıktan sonra sağlık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Meslek hayatında genel cerrahi uzmanı ve başhekim olarak çalışan Fakıbaba, daha sonra siyasete yöneldi.

2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı olarak katıldığı yerel seçimlerde Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak yarıştı ve yeniden belediye başkanlığı görevine getirildi. On yıl boyunca Şanlıurfa'da belediye başkanlığı yapan Fakıbaba, sonraki yıllarda milletvekilliği görevinde bulundu.

2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlendi. Siyasi kariyerinin ilerleyen döneminde partisinden ayrılan Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılarak 2023 genel seçimlerinde Ankara milletvekili oldu.

AHMET EŞREF FAKIBABA HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 26 Ekim 2022 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı. Daha önce AK Parti ve Saadet Partisi bünyesinde siyaset yapan Fakıbaba, siyasi kariyeri boyunca farklı dönemlerde bağımsız olarak da seçimlere katıldı.

Fakıbaba, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Şanlıurfa Belediye Başkan adayı olarak seçimi kazandı. 2009 yerel seçimleri öncesinde yeniden aday gösterilmemesi üzerine Ocak 2009'da AK Parti'den istifa etti ve bağımsız aday oldu. Seçimde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak Şanlıurfa Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Ertesi yıl Saadet Partisi'ne katıldı.

Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılmasını gerekçe göstererek Saadet Partisi'nden ayrılan Fakıbaba, 22 Ocak 2013 tarihinde yeniden AK Parti'ye katıldı. 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçildi.

20 Ekim 2022 tarihinde AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Fakıbaba, 26 Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katıldı. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Ankara milletvekili seçildi.

AHMET EŞREF FAKIBABA KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 doğumludur. Doğum tarihi esas alındığında 21 Ekim 2026 itibarıyla 74 yaşındadır. Fakıbaba, 16 Aralık 2026 tarihinde 75 yaşına girecektir.

AHMET EŞREF FAKIBABA NERELİ?

Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Manifaturacılık yapan bir babanın beş çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya gelen Fakıbaba, ilk ve orta öğreniminin ardından Birecik Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimi için Erzurum'a giden Fakıbaba, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gördü ve 1975 yılında mezun oldu.

AHMET EŞREF FAKIBABA NE DOKTORU?

Ahmet Eşref Fakıbaba, genel cerrahi uzmanıdır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1975 yılında tamamlayan Fakıbaba, 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını aldı.

Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başlayan Fakıbaba, burada iki yıl başhekimlik yaptı. 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçti. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin edilen Fakıbaba, bu hastanede 11 yıl boyunca başhekim olarak görev yaptı.

Sağlık alanındaki mesleki deneyiminin ardından siyasi kariyerine yönelen Fakıbaba, belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık görevleriyle kamu yönetiminde de yer aldı.