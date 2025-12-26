Ahmet Emin Yamuk öldü mü, Ahmet Emin Yamuk'u kim öldürdü? Ahmet Emin Yumuk kimdir?

Final kararıyla aynı gün, dizinin set ekibinde görev alan Ahmet Emin Yavuk'un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncu Kerem Arslanoğlu ise Yavuk'un yakın arkadaşı olduğunu belirterek, genç set çalışanının kaldığı otel odasında darp edilerek öldürüldüğünü ve dizinin apar topar bitirilmesinin bu olayla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

AHMET EMİN YAMUK ÖLDÜ MÜ?

ATV'de yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisinin set ekibinin konakladığı otelde yaşanan olaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialara göre, aynı sette çalışan ve uzaktan akraba oldukları belirtilen dört karavan şoförü arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, set çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un kaldığı otel odasında darp edilerek hayatını kaybettiğini öne sürdü.

KEREM ARSLANOĞLU: "EMİN BENİM ARKADAŞIMDI, ÖLDÜRÜLDÜ"

Yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlatan Arslanoğlu, olayın "düştü, kafasını çarptı" şeklinde yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasında, Ahmet Emin Yavuk'un yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan oyuncu, Yavuk'un birkaç ay önce dizinin setinde çalışmak üzere Rize'ye gittiğini söyledi. Arslanoğlu'na göre, 16 Aralık gecesi dizinin ani final kararı ekip tarafından bile son anda öğrenildi ve aynı gece olaylar zinciri başladı.

"DÖVE DÖVE ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Arslanoğlu, Yavuk'un aynı odayı paylaştığı arkadaşının, daha önce sorun yaşadığı başka şoförlerin yanına gitmesiyle gerginliğin büyüdüğünü ifade etti. Yavuk'un kavgayı ayırmak için peşlerinden gittiğini, hatta durumu kontrol altına almak için yapım koordinatörünü aradığını belirtti. Oyuncu, "Bir insanın bir otel odasında bu kadar ağır şekilde darp edilmesi kabul edilemez" diyerek olayın sıradan bir kavga olarak geçiştirilemeyeceğini dile getirdi.

"HERKES SARHOŞTUK DİYOR AMA GERÇEK ORTAYA ÇIKMALI"

Olayla ilgili ifadelerde birçok kişinin alkollü olduklarını ve yaşananları hatırlamadıklarını söylediğini aktaran Arslanoğlu, bunun inandırıcı olmadığını savundu. Failin kim olduğunun yargı makamları tarafından ortaya çıkarılacağını belirten oyuncu, asıl meselenin olayın üzerinin örtülmemesi olduğunu vurguladı.

SET GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Arslanoğlu açıklamasında, şehir dışında çalışan set ekiplerinin yapımcıların sorumluluğu altında olduğunu hatırlatarak, yaşananların doğrudan set güvenliğiyle ilgili olduğunu söyledi. "Arkadaşımı faili meçhul bir olayın parçası haline getiremeyiz" diyen oyuncu, sorumluların kamuoyuna açık ve net bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

"BİR HAFTADIR KOMADAYDI, DÜN HAYATINI KAYBETTİ"

Ahmet Emin Yavuk'un yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Arslanoğlu, genç set çalışanının dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yavuk'un cenazesinin İstanbul'a getirileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.