Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma açıldı?

Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın hangi sözler nedeniyle açıldığı ve soruşturmanın kapsamında nelerin yer aldığı merak ediliyor. Davutoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video ve ifadeleri nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında inceleme başlatıldığı belirtildi. Gelişmenin ardından “ Ahmet Davutoğlu neden soruşturuluyor, hakkında hangi suçlama yöneltildi?” sorularına yanıt aranıyor.

AHMET DAVUTOĞLU HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI? İFADE VERECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu'nun şüpheli sıfatıyla ifade vereceği tarih ve saat belli oldu. Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde ifade verecek.

AHMET DAVUTOĞLU HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın, yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin bazı ifadelerin sosyal medya platformlarında yeniden gündeme gelmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan söz konusu ifadelerin “Cumhurbaşkanına hakaret” kapsamında değerlendirildiğini belirterek Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında eski Başbakan'ın şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

DAVUTOĞLU NE ZAMAN İFADE VERECEK?

Soruşturma kapsamında Ahmet Davutoğlu'nun ifade vereceği tarih belli oldu. Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'ne giderek savcılık makamına ifade verecek.

Davutoğlu'nun soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını yapması beklenirken, hukuki sürecin ifade sonrasında nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

AHMET DAVUTOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen de soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu. Seymen, soruşturmanın Davutoğlu'nun Eylül 2021'de Bingöl'ün Genç ilçesinde katıldığı bir programdaki konuşmasında yaptığı değerlendirmelerden bazı bölümlerin sosyal medyada yeniden paylaşılması üzerine gündeme geldiğini belirtti.

Avukat Seymen, Davutoğlu'nun yürütülen hukuki süreçlere katkı sunmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ve belirlenen tarihte savcılık makamına giderek gerekli açıklamaları yapacağını ifade etti.

SORUŞTURMANIN KONUSU NE?

Soruşturmanın merkezinde, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önceki bir program sırasında yaptığı konuşmanın sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme taşınan bölümleri bulunuyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği inceleniyor. Davutoğlu'nun vereceği ifade sonrasında soruşturma dosyasıyla ilgili yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de başbakanlık ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunmuş siyasi isimlerden biridir. 2014-2016 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapan Davutoğlu, daha sonra Gelecek Partisi'ni kurarak siyasi çalışmalarını sürdürdü.

Hakkındaki soruşturmayla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Davutoğlu'nun 7 Eylül'de vereceği ifade soruşturmanın seyri açısından önem taşıyor.