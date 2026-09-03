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Tuvaletler Arızalanınca Uçak Zorunlu İniş Yaptı

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RUSYA’NIN Nijniy Novgorod Havalimanı’ndan Antalya’ya gitmek için havalanan uçağın tüm tuvaletleri arızalanınca, pilot Mineralnıye Vodı Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

RUSYA'NIN Nijniy Novgorod Havalimanı'ndan Antalya'ya gitmek için havalanan uçağın tüm tuvaletleri arızalanınca, pilot Mineralnıye Vodı Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye dün meydana gelen olayda; Bir Rus havayolu şirketine ait uçak 155 yolcusuyla Antalya seferini yapmak üzere Nijniy Novgorod Havalimanı'ndan kalktı. Uçak havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan tüm tuvaletler arızalandı. Kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Bunun üzerine pilot hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek Mineralnıye Vodı Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Rus uçağı havalimanına sorunsuz şekilde indi. Uçağın inişinin ardından seferden çekilirken, Antalya'ya giden yolcular için başka bir uçak tahsis edildi. Yolcular 8 saatlik rötar sonrası Antalya'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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