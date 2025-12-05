Arzu Çakar, eşi Ahmet Çakar ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Çakar neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

AHMET ÇAKAR'IN EŞİ ARZU ÇAKAR KİMDİR?

Arzu Çakar, Türkiye'nin yakından tanıdığı eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın eşi olarak kamuoyunda tanınmaktadır. Hayriye Arzu Çakar olarak da bilinen Arzu Çakar, özellikle eşinin medya ve spor dünyasındaki yoğun gündemiyle birlikte adından söz ettirmiştir. Kamuoyunda genellikle Ahmet Çakar'ın spor yorumculuğu ve çiftin evliliği üzerinden tanınan Arzu Çakar, kişisel yaşamı ile de zaman zaman gündeme gelmektedir.

Mesleki olarak ise Arzu Çakar'ın geçmişte doktorluk yaptığı bilinmektedir. Bazı kaynaklarda ise psikolog olarak görev aldığı ifade edilmektedir. Çakar, özellikle kendi alanındaki profesyonel kariyerini medya önünde fazla öne çıkarmayan bir profil çizmektedir.

ARZU ÇAKAR KAÇ YAŞINDA?

Arzu Çakar'ın doğum yılı ve yaşı hakkında net bilgiler sınırlıdır. Ancak kamuoyunda bilinen bilgiler doğrultusunda, Arzu Çakar orta yaş grubunda bir profesyonel olarak tanımlanmaktadır.

ARZU ÇAKAR NERELİ?

Arzu Çakar'ın memleketi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyunda kendisi hakkında yapılan paylaşımlarda doğrudan nereli olduğu belirtilmemiştir. Ancak İstanbul merkezli sosyal ve profesyonel yaşamı, Arzu Çakar'ın uzun süredir İstanbul'da yaşadığını göstermektedir.

ARZU ÇAKAR NE İŞ YAPIYOR?

Arzu Çakar, kariyerini sağlık alanında sürdürmüş bir isimdir. Eski bir doktor olarak tanınmasının yanı sıra, bazı kaynaklarda psikolog olduğu da belirtilmektedir. Medyada aktif bir rol almamakla birlikte, kendi mesleki kariyerini sürdürdüğü ifade edilmektedir. Çakar, bu anlamda özel yaşamını ve mesleki hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir profil sergilemektedir.