Haberler

Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Çakar neden gözaltına alındı?

Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Çakar neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arzu Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Çakar neden gözaltına alındı? Arzu Çakar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Arzu Çakar, eşi Ahmet Çakar ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Çakar neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

AHMET ÇAKAR'IN EŞİ ARZU ÇAKAR KİMDİR?

Arzu Çakar, Türkiye'nin yakından tanıdığı eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın eşi olarak kamuoyunda tanınmaktadır. Hayriye Arzu Çakar olarak da bilinen Arzu Çakar, özellikle eşinin medya ve spor dünyasındaki yoğun gündemiyle birlikte adından söz ettirmiştir. Kamuoyunda genellikle Ahmet Çakar'ın spor yorumculuğu ve çiftin evliliği üzerinden tanınan Arzu Çakar, kişisel yaşamı ile de zaman zaman gündeme gelmektedir.

Mesleki olarak ise Arzu Çakar'ın geçmişte doktorluk yaptığı bilinmektedir. Bazı kaynaklarda ise psikolog olarak görev aldığı ifade edilmektedir. Çakar, özellikle kendi alanındaki profesyonel kariyerini medya önünde fazla öne çıkarmayan bir profil çizmektedir.

Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar kimdir, ne iş yapıyor? Arzu Çakar neden gözaltına alındı?

ARZU ÇAKAR KAÇ YAŞINDA?

Arzu Çakar'ın doğum yılı ve yaşı hakkında net bilgiler sınırlıdır. Ancak kamuoyunda bilinen bilgiler doğrultusunda, Arzu Çakar orta yaş grubunda bir profesyonel olarak tanımlanmaktadır.

ARZU ÇAKAR NERELİ?

Arzu Çakar'ın memleketi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyunda kendisi hakkında yapılan paylaşımlarda doğrudan nereli olduğu belirtilmemiştir. Ancak İstanbul merkezli sosyal ve profesyonel yaşamı, Arzu Çakar'ın uzun süredir İstanbul'da yaşadığını göstermektedir.

ARZU ÇAKAR NE İŞ YAPIYOR?

Arzu Çakar, kariyerini sağlık alanında sürdürmüş bir isimdir. Eski bir doktor olarak tanınmasının yanı sıra, bazı kaynaklarda psikolog olduğu da belirtilmektedir. Medyada aktif bir rol almamakla birlikte, kendi mesleki kariyerini sürdürdüğü ifade edilmektedir. Çakar, bu anlamda özel yaşamını ve mesleki hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir profil sergilemektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.