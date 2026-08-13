CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iş insanı ve iç mimar olarak eğitim ve meslek hayatını sürdüren, daha sonra yerel yönetim ve siyaset alanında görev alan bir isimdir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Edirne’de tamamlayan Yazgan, üniversite eğitiminde Bulgarca ve uluslararası ilişkiler alanlarında öğrenim gördü. Peki, Ahmet Baran Yazgan kimdir? CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CHP MİLLETVEKİLİ AHMET BARAN YAZGAN KİMDİR?

Ahmet Baran Yazgan, iş insanı ve iç mimardır. Eğitim hayatının ilk dönemlerini Edirne’de tamamlayan Yazgan, üniversite eğitiminde Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesinde Bulgarca dil eğitimi aldı ve aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü. Ardından İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu.

Yazgan’ın mesleki yaşamında özel bir hastane ile bir otelin yönetim kurulu üyeliği bulunurken, Vatandaş gazetesinin de imtiyaz sahibidir.

Siyasi kariyerinde ise 2019 yerel seçimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisinden Edirne Belediye Meclisi Üyeliğine seçildi. Belediye Meclisi bünyesinde Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği Encümeni, Sağlıklı Kentler Birliği Temsilcisi ve Belediye Encümeni olarak görev yaptı.

Yazgan ayrıca TÜLOV (Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği, ETTDER (Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

AHMET BARAN YAZGAN KAÇ YAŞINDA?

Verilen bilgilere göre Ahmet Baran Yazgan 1987 doğumludur.

AHMET BARAN YAZGAN NERELİ?

Ahmet Baran Yazgan Edirne doğumludur.

AHMET BARAN YAZGAN'IN EĞİTİM HAYATI

Ahmet Baran Yazgan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Edirne’de tamamladı. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesinde Bulgarca dil eğitimi alan Yazgan, aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde de öğrenim gördü.

Üniversite eğitimine İstanbul’da devam eden Yazgan, İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü bitirdi.

AHMET BARAN YAZGAN'IN MESLEĞİ

Ahmet Baran Yazgan, iş insanı ve iç mimar olarak tanımlanmaktadır. Mesleki yaşamında özel bir hastane ile bir otelin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Yazgan aynı zamanda Vatandaş gazetesinin imtiyaz sahibidir.

AHMET BARAN YAZGAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Ahmet Baran Yazgan’ın siyasi kariyerinde 2019 yerel seçimleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden Edirne Belediye Meclisi Üyeliğine seçildi.

Belediye Meclisi çalışmalarında Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği Encümeni, Sağlıklı Kentler Birliği Temsilcisi ve Belediye Encümeni olarak görev yaptı.

AHMET BARAN YAZGAN'IN GÖREV ALDIĞI KURUM VE DERNEKLER

Ahmet Baran Yazgan, siyasi ve mesleki çalışmalarının yanı sıra çeşitli kurum ve derneklerde de görev aldı. Verilen bilgilere göre görevleri arasında TÜLOV Yönetim Kurulu Üyeliği, ETTDER Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Genel Sekreterliği bulunuyor.

Yazgan ayrıca BJK ve Türkiye Turizm Otel Yöneticileri Derneği üyesidir.

AHMET BARAN YAZGAN HANGİ DİLLERİ BİLİYOR?

Ahmet Baran Yazgan iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde ise Bulgarca bilmektedir. Bulgarca dil eğitimini Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesinde aldı.

AHMET BARAN YAZGAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Verilen bilgilere göre Ahmet Baran Yazgan evlidir ve iki çocuk babasıdır.