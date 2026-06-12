HSK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 1250 sayılı adli yargı kararnamesi kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. Kararnameyle birlikte Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Peki, Ahmet Akdeniz kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akdeniz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ AHMET AKDENİZ KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Ahmet Akdeniz, akademik eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Hukuk eğitimini başarıyla bitirdikten sonra meslek hayatına Cumhuriyet savcısı olarak başlamış ve adli yargı teşkilatında farklı görevlerde bulunmuştur.

Meslek kariyerinin ilk dönemlerinde Erzurum Tekman ve Isparta Şarkikaraağaç gibi farklı adliyelerde görev yapan Akdeniz, bu süreçte soruşturma tecrübesi ve saha deneyimiyle dikkat çekmiştir. Görev yaptığı bölgelerde ceza soruşturmaları ve ağır ceza kapsamındaki dosyalar üzerinde çalışarak mesleki birikimini artırmıştır.

AHMET AKDENİZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Akdeniz’in doğum yılına ve yaşına ilişkin kesin ve doğrulanmış bir bilgi kamuya açık resmi kaynaklarda yer almamaktadır. Ancak edinilen bilgilere göre Trabzon doğumludur.