Ahmed Kutucu, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Sarı-kırmızılı ekibin büyük coşkuyla kutladığı şampiyonluk sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve görüntüler, futbolculara olan ilgiyi artırırken Kutucu hakkında da çeşitli aramalar hız kazandı. Peki, Ahmed Kutucu kimdir? Asena Atalar'ın sevgilisi Ahmed Kutucu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ASENA ATALAR'IN SEVGİLİSİ AHMED KUTUCU KİMDİR?

Son dönemde adı sıkça arama motorlarında geçen Ahmed Kutucu, Türk futbolunun Avrupa’da yetişmiş önemli forvet oyuncularından biri olarak dikkat çekmektedir. 1 Mart 2000 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen Kutucu, küçük yaşlardan itibaren futbolun içinde büyümüş ve profesyonel kariyerine Alman altyapı sisteminde adım atmıştır.

Futbola 2003 yılında Sportreunde Haverkamp’ta başlayan Kutucu, ardından Rot-Weiss Essen altyapısına geçerek gelişimini sürdürmüş, 2011 yılında ise Schalke 04 altyapısına katılmıştır. Burada gösterdiği performans, onun Avrupa futbol sahnesine açılan kapısını aralamıştır.

2018 yılında Schalke 04 A takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova karşısında ilk profesyonel maçına çıkan Kutucu, kısa süre içinde Bundesliga’da da gol atarak adından söz ettirmeyi başarmıştır. Bu süreç, onun genç yaşta Avrupa futbolunda dikkat çeken Türk oyuncular arasında yer almasını sağlamıştır.

Kariyerinin devamında Heracles Almelo, İstanbul Başakşehir ve SV Sandhausen gibi farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Kutucu, 2023 yılında Eyüpspor’a transfer olmuş ve burada gösterdiği yüksek performansla takımını Süper Lig’e taşımıştır. Özellikle 2023-2024 sezonunda 14 gol ve 4 asistlik katkısı, onun hücum hattındaki etkinliğini ortaya koymuştur.

2025 yılında ise Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray’a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştır.

AHMED KUTUCU KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 2000 doğumlu olan Ahmed Kutucu, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

AHMED KUTUCU NERELİ?

Ahmed Kutucu, Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. Türk kökenli bir aileden gelen Kutucu, futbol eğitimini Almanya’da almış ve Avrupa futbol sisteminin disiplinli altyapısında yetişmiştir.

Gelsenkirchen, özellikle Schalke 04 kulübü ile bilinen bir futbol şehridir. Kutucu’nun bu şehirde büyümesi, onun futbol kültürüyle erken yaşta tanışmasını sağlamış ve profesyonel kariyerinin temelini oluşturmuştur