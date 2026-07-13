Ahbap Derneği gözaltı SON DAKİKA! Ahbap Derneği çalışanları kimler, hangileri gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Peki, Ahbap Derneği çalışanları kimler, hangileri gözaltına alındı? Detaylar...

AHBAP DERNEĞİ GÖZALTI SON DAKİKA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Gözaltı işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Haluk Levent'in Bursa'da gözaltına alındığı ve ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, MASAK tarafından hazırlanan raporlar ile hesap hareketleri, teknik takip ve fiziki takip çalışmaları birlikte değerlendirildi.

Başsavcılık açıklamasında;

Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri,

Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri,

Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılması,

Bahis hareketleri nedeniyle yüksek miktarda para kayıpları,

Kısa süre içerisinde gerçekleştirilen zincirleme tapu devirleri tespit edildiği belirtildi.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiğinin belirlendiği iddiası da yer aldı. Bunun yanı sıra Ahbap Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler arasında bulunuyor.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli evraklara el konulduğu açıklandı.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.

AHBAP DERNEĞİ KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı:

Haluk Levent

Zafer Yay

Emrah Gödenler

Sehmus Baştuğ

Halil Bostancı

Mehmet Ulu

Sevda Kurt

Yasin Meydaneri

Recep Sancak

Abdülcevat Özkan

Kemal Ötünç

Nurdan Eriş

Gülşen Öztürk

Erhan Dökmeci

Merve Yılman

Yusuf Can Ertit

Tuğba Serbest Bıçak

İlker Çetin

Esin Önder Çağlayan

Soruşturma kapsamında operasyonlarda 18 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Haluk Levent'in ise Bursa'da gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a getirildiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında;

Ece Güner hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve il dışında olduğu,

Alper Çelik,

Müge Sözen Küçük,

Ali Barış Kaya,

Banu Eren'in firari olduğu,

Buse Vurucu'nun ise yurt dışında bulunduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam edildiği, yeni gelişmelerin adli süreç doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Dosyada yer alan tüm iddialar, soruşturma makamlarının tespitleri kapsamında olup yargı süreci devam etmektedir.