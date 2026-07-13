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Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Ah Leyla Vah Kerem filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ah Leyla Vah Kerem filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ah Leyla Vah Kerem konusu, özeti ve Ah Leyla Vah Kerem oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ah Leyla Vah Kerem filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ah Leyla Vah Kerem filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ah Leyla Vah Kerem filmini izleyecek olanların merak ettiği Ah Leyla Vah Kerem konusu nedir, Ah Leyla Vah Kerem oyuncuları kimler ve Ah Leyla Vah Kerem özeti gibi konuları inceliyoruz.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ah Leyla Vah Kerem filmi 2024 yılında çekildi. Yönetmen koltuğunda Gün Doğan Sarı'nın oturduğu yapım, komedi türündeki yerli filmler arasında yer alıyor.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Hikâyenin bazı bölümleri yurt dışında geçen bir evlilikle başlasa da filmin büyük bölümü Türkiye'de, özellikle İstanbul'daki farklı mekânlarda çekildi.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Roma'da evlendikten sonra Türkiye'ye dönen taze evli çift Leyla ve Kerem'in başından geçen birbirinden komik olayları konu alıyor. Leyla'nın övgüyle anlattığı ailesiyle tanışmak için yurda dönen Kerem, hayal ettiğinden çok farklı bir aileyle karşılaşır.

Çapkın bir kayınpeder, dolandırıcı bir kardeş, büyücülükle uğraşan bir hala, kumarbaz bir ağabey ve oldukça cilveli bir yengeyle tanışan Kerem için her şey kontrolden çıkmaya başlar. Yeni ailesine uyum sağlamaya çalışan genç adamın yaşadığı sıra dışı olaylar, izleyicilere bol kahkahalı bir komedi hikâyesi sunuyor.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler yer alıyor:

• Aslı Bekiroğlu

• Sinan Çalışkanoğlu

• Necat Bayar

• Betigül Ceylan

• Levent Sülün

• Ceren Taşçı

• Nilgün İsmailoğlu

• Caner Çeleksiz

• Kuzey Çorbacı

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini Gün Doğan Sarı üstleniyor. Yapım, aile ilişkilerini ve evlilik sonrasında yaşanan kültürel çatışmaları mizahi bir bakış açısıyla beyaz perdeye taşıyor.

AH LEYLA VAH KEREM FİLMİ NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Sürükleyici senaryosu, eğlenceli karakterleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan Ah Leyla Vah Kerem, aile komedisi seven izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Birbirinden ilginç karakterlerin neden olduğu komik olaylar ve tempolu anlatımıyla film, televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde de ilgi görmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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