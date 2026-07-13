Haberler

'Çöp dökme' kavgasında av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı; olay anı kemarada

'Çöp dökme' kavgasında av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı; olay anı kemarada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da komşu iki iş yeri sahibi arasında çöp dökme yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇORUM'da komşu iki iş yeri sahibi arasında çöp dökme nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan S.Ü., yaralandı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küme Evler mevkisinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Ö.G. ile yanındaki iş yerinin sahibi B.D. arasında çöp dökme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle B.D.'nin arkadaşı olduğu öne sürülen R.A., yanında bulunan av tüfeğiyle Ö.G.'nin iş yerinde çalışan S.Ü.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet ettiği S.Ü., yaralandı. Şüpheli R.A., olayın ardından tüfeği de yanına alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, yaşanan arbede sırasında bir kişinin elindeki tüfeği doğrulttuğu anlar yer aldı.

Kaçan şüpheli R.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

Trump emir verdi! Dünyayı ateşe sürükleyecek uygulama yarın başlıyor
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Yeni savaş patlak verdi! Havalimanı ve hava üslerini vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu

AVM otoparkındaki karavanda kan donduran manzara
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den forvet transferinde büyük ters köşe

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den forvet transferinde büyük ters köşe