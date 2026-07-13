'Çöp dökme' kavgasında av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı; olay anı kemarada

ÇORUM'da komşu iki iş yeri sahibi arasında çöp dökme nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan S.Ü., yaralandı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küme Evler mevkisinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Ö.G. ile yanındaki iş yerinin sahibi B.D. arasında çöp dökme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle B.D.'nin arkadaşı olduğu öne sürülen R.A., yanında bulunan av tüfeğiyle Ö.G.'nin iş yerinde çalışan S.Ü.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet ettiği S.Ü., yaralandı. Şüpheli R.A., olayın ardından tüfeği de yanına alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, yaşanan arbede sırasında bir kişinin elindeki tüfeği doğrulttuğu anlar yer aldı.

Kaçan şüpheli R.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı