2026 AGS için geri sayım sürerken, adayların gündemindeki en önemli konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. "AGS sınav yerleri ne zaman açıklandı mı 2026?" sorusuna yanıt arayan binlerce aday, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak sınav giriş belgelerini bekliyor. Peki AGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte merak edilen ayrıntılar..

AGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2026? AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle sınav takviminde yapılan değişikliğin ardından gözler ÖSYM'nin yapacağı duyurulara çevrildi. Peki, 2026 AGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, AGS sınav yerleri nasıl sorgulanır, AGS ne zaman yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

2026 AGS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav yerlerine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine erişebilecek.

AGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AGS sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgede adayın sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ile sınav kuralları yer alacak.

AGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM'nin uyguladığı sınav takvimine göre sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS ekranını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak şekilde planlanmıştı. Ancak Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre 2026 AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

ADAYLAR ÖSYM DUYURULARINI TAKİP EDİYOR

Sınava hazırlıklarını sürdüren öğretmen adayları, bir yandan AGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi beklerken bir yandan da sınav hazırlıklarına devam ediyor. ÖSYM'nin sınav yerlerini açıklamasının ardından adaylar, AİS sistemi üzerinden giriş belgelerini indirerek sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenebilecek.