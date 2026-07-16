AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI (ÖSYM - AİS) 2026 AGS sınav yerlerine nereden, nasıl bakılır?

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce adayın katılacağı 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) öncesinde en çok merak edilen konuların başında sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından gerçekleştirilecek AGS ve ÖABT oturumları için adaylara ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Peki, AGS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak ve adaylar sınav yerlerini nasıl görüntüleyebilecek? İşte resmi bilgiler doğrultusunda tüm detaylar…

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI (ÖSYM - AİS)

2026-MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınava giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

Ösym'nin uyguladığı sınav takvimine göre adaylar, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava giriş belgelerini edinebilecek.

Sınava Giriş Belgesi üzerinde adayların;

Sınava gireceği il ve sınav merkezi,

Bina bilgisi,

Salon numarası,

Sıra numarası,

Fotoğrafı

yer alacak.

AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak adaylar için her oturum adına ayrı bir Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Bu nedenle adayların katılacakları her oturum için ilgili belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM kurallarına göre hiçbir aday, Sınava Giriş Belgesi üzerinde belirtilen salon dışında başka bir salonda sınava alınmayacak. Ayrıca belge üzerinde yazılı salondan farklı bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

AGS 2026 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS 2026 sınav yerleri henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre Sınava Giriş Belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak. Adaylar, belgelerin yayımlanmasının ardından sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adayların belgelerini dikkatlice incelemeleri ve sınava girecekleri bina ile salon bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

AGS 2026 SINAV YERLERİNE NEREDEN NASIL BAKILIR?

AGS 2026 sınav yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenecek.

Adaylar;

T.C. Kimlik Numaraları,

ÖSYM aday şifreleri

ile sisteme giriş yaptıktan sonra kendileri adına düzenlenen Sınava Giriş Belgesini görüntüleyebilecek.

Belge üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alacak.

Her adayın yalnızca kendi adına düzenlenen belge geçerli olacak. Sınav günü adayların, katılacakları her oturum için ilgili Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), 26 Temmuz 2026 tarihinde iki ayrı oturum halinde uygulanacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS)

Tarih: 26 Temmuz 2026

Saat: 10.15

Süre: 110 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

Tarih: 26 Temmuz 2026

Saat: 14.45

Süreler ise alanlara göre farklılık gösterecek:

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik ile Kimya/Kimya Teknolojisi testleri: 90 dakika

Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi/İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi, Beden Eğitimi ve Özel Eğitim testleri: 70 dakika

AGS oturumunda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve sınav süresi 110 dakika olacak.

ÖABT oturumunda ise adaylara 50 çoktan seçmeli soru uygulanacak. Test süresi, adayın katıldığı alana göre 70 veya 90 dakika olarak uygulanacak.