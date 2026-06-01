AGS ertelendi mi, AGS ne zaman yapılacak, NATO nedeniyle AGS ertelenecek mi?

"AGS ertelendi mi, AGS ne zaman yapılacak?" soruları, sınava hazırlanan binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili son gelişmeleri takip eden adaylar, sınav tarihinin değişip değişmediğini ve güncel takvimi araştırıyor. Peki AGS ertelendi mi, AGS hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) sayılı günler kala adayların en çok araştırdığı konular arasında sınav tarihi yer alıyor. Son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından "AGS ertelendi mi?" ve "AGS ne zaman yapılacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. AGS'nin güncel durumu ve sınav takvimine ilişkin son bilgiler haberimizde...

AGS 2026 ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) günler kala adayların gündeminde sınavın ertelenip ertelenmeyeceği sorusu yer alıyor. Ankara'da düzenlenecek uluslararası zirve nedeniyle bazı ilçelerde kamu personeline idari izin verilmesi ve çeşitli etkinliklerin yasaklanması, AGS'nin akıbetine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki AGS 2026 ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? İşte son durum...

ANKARA'DA ZİRVE TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Karar kapsamında yalnızca zirvede görev alan personel ile süreci doğrudan etkileyebilecek kritik hizmetlerde çalışan kamu görevlileri görevlerine devam edecek.

ZİRVE HAFTASINDA ETKİNLİKLERE KISITLAMA GETİRİLDİ

Alınan tedbirler çerçevesinde Ankara'da zirve haftası boyunca sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri organizasyonların düzenlenemeyeceği duyuruldu. Bu durum, aynı tarihlere denk gelen merkezi sınavlarla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

AGS 2026 ERTELENDİ Mİ?

Adayların en çok merak ettiği konuların başında AGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği geliyor. Ancak şu ana kadar Akademi Giriş Sınavı'nın ertelendiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

Dolayısıyla AGS, mevcut sınav takvimine göre planlanan tarihte yapılacak şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Erteleme yönünde alınmış herhangi bir karar bulunmuyor.

AGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı'nın 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde adaylara ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyuruları üzerinden bilgilendirme yapılacak.

ÖSYM VE MEB'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ankara'da uygulanacak güvenlik ve organizasyon tedbirlerinin ardından gözler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Sınavın mevcut tarihte yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Adayların, AGS ile ilgili güncel gelişmeleri yalnızca ÖSYM ve MEB'in resmi açıklamaları üzerinden takip etmeleri önem taşıyor.

Osman DEMİR
