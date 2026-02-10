Ağrı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Şubat Çarşamba günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMUAğrı'da 4 Günlük Hava Durumu

Ağrı'da soğuk hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

Bugün kentte çok bulutlu ve dondurucu soğuklar etkili olacak. Gün içinde sıcaklık -10 derecenin altında seyredecek.

Yarın bulutlu hava devam ederken, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülebilir. Don ve buzlanma riski yüksek olacak.

Üçüncü gün hava parçalı bulutlu olacak ancak sıcaklıklarda önemli bir artış beklenmiyor. Gece saatlerinde termometreler yine çift haneli eksi değerlere düşebilir.

Dördüncü gün de soğuk hava etkisini koruyacak. Özellikle sürücüler için buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.