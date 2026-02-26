Ağrı okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI'DA DONDURUCU SOĞUK VE KAR YAĞIŞI: 27 ŞUBAT RAPORU

Ağrı genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış koşulları ağırlığını hissettirecek. Şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte termometreler sıfırın altındaki değerleri gösterecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Ağrı'da gün boyu kar yağışı ve kapalı bir gökyüzü bekleniyor.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise bulutlu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -2°C olarak ölçülürken, gece dondurucu soğukla birlikte sıcaklık -9°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz saatlerinde kar yağışı olasılığı %55, gece ise %25 seviyelerinde seyredecek.

• Rüzgar: Kuzeybatıdan saatte 6 mph hızla esen soğuk rüzgarlar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

• Nem ve Görüş: Nem oranı %85 civarında olup, yağış anında görüş mesafesinde azalmalar yaşanabilir.

KRİTİK UYARILAR

• Buzlanma ve Don: Gece sıcaklığın -9°C'ye düşmesi nedeniyle yollarda kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Sürücülerin ve yayaların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

• Düşük Görüş Mesafesi: Kar yağışının etkili olduğu saatlerde görüş mesafesinin kısıtlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.