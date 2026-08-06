Ağız kapatma hareketi sarı kart mı kırmızı kart mı, futbol ağzını kapatırsa ne olur?

TFF'nin Süper Lig'de hayata geçireceği yeni oyun kuralları kapsamında disiplin uygulamalarında da dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Özellikle "Ağız kapatma hareketi sarı kart mı kırmızı kart mı, futbolcu ağzını kapatırsa ne olur?" sorusunun yanıtı futbol kamuoyu tarafından araştırılıyor. Yeni kurala göre hakemler, ağız kapatma hareketini sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirecek ve ilgili futbolcuya sarı kart gösterebilecek. Peki, uygulamanın ayrıntıları neler?

AĞIZ KAPATMA HAREKETİ SARI KARTLA CEZALANDIRILACAK! TFF'DEN SÜPER LİG'DE YENİ KURAL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanacak yeni oyun kurallarını duyurdu. Futbolda oyun disiplinini güçlendirmek ve maçların daha akıcı oynanmasını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, ağız kapatma hareketine yönelik yeni bir yaptırım da getirildi. Açıklamanın ardından "Ağız kapatma hareketi sarı kart mı?", "Futbolcu ağzını kapatırsa ne olur?" soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi.

TFF'nin açıkladığı yeni kurallar yalnızca disiplin uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Oyuncu değişiklikleri, sakatlık nedeniyle oyunun durması, taç atışları, kale vuruşları, VAR sistemi ve serinleme molalarıyla ilgili önemli değişiklikler de yeni sezonda yürürlüğe girecek.

AĞIZ KAPATMA HAREKETİ SARI KART MI?

Yeni düzenlemeye göre maç sırasında ağız kapatma hareketi yapan futbolcular hakem tarafından sarı kartla cezalandırılabilecek. TFF'nin uygulamaya koyduğu bu kural, sportmenliğe aykırı davranışların önüne geçilmesini ve saha içerisindeki iletişim ile fair play anlayışının korunmasını amaçlıyor.

Bu nedenle futbolcuların karşılaşma sırasında ağız kapatma hareketinden kaçınmaları beklenirken, hakemler de bu davranışı disiplin kuralları kapsamında değerlendirecek.

OYUNDAN ÇIKAN FUTBOLCUYA 10 SANİYE SINIRI

Yeni sezonla birlikte oyuncu değişikliklerinde de önemli bir değişiklik uygulanacak. Oyundan çıkan futbolcu, hakemin işaretinden sonra 10 saniye içerisinde saha dışına çıkmak zorunda olacak. Bu süreye uymaması halinde yerine oyuna girecek futbolcu 1 dakika boyunca kenarda beklemek zorunda kalacak.

SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU 1 DAKİKA KENARDA BEKLEYECEK

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcular, tedavileri tamamlandıktan sonra hemen oyuna dönemeyecek. Yeni kurala göre oyuncuların yeniden sahaya girebilmesi için 1 dakika boyunca saha kenarında beklemesi ve hakemin onayını alması gerekecek.

TAÇ ATIŞLARINDA 5 SANİYE KURALI

TFF'nin yeni düzenlemesiyle birlikte taç atışlarının da belirlenen süre içinde kullanılması zorunlu hale geldi. Taç atışını kullanacak futbolcu topu 5 saniye içerisinde oyuna sokamazsa, top rakip takıma geçecek.

KALE VURUŞUNDA GECİKEN TAKIMA KORNER CEZASI

Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla kale vuruşlarına da süre sınırı getirildi. Kale vuruşunun 5 saniye içinde kullanılmaması durumunda hakem rakip takım lehine korner kararı verecek.

VAR'IN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha fazla pozisyonda kullanılacak. VAR; hatalı ikinci sarı karttan verilen kırmızı kartlarda, yanlış korner kararlarında ve hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi gibi açık hatalarda devreye girebilecek.

SERİNLEME MOLASI 32 DERECE ŞARTINA BAĞLANDI

TFF, serinleme molalarının uygulanacağı hava sıcaklığı sınırını da belirledi. Buna göre Süper Lig maçlarında serinleme molası yalnızca hava sıcaklığının 32 santigrat derecenin üzerinde olduğu karşılaşmalarda verilecek.

TFF YENİ KURALLARLA OYUN DİSİPLİNİNİ VE TEMPOSUNU ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yeni oyun kurallarıyla birlikte hem oyun temposunun yükseltilmesi hem de saha içindeki disiplinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ağız kapatma hareketine getirilen sarı kart uygulamasının yanı sıra oyuncu değişiklikleri, sakatlık prosedürleri, taç atışları, kale vuruşları ve VAR sistemine ilişkin düzenlemelerin Süper Lig'de daha akıcı ve daha adil bir oyun ortamı oluşturması bekleniyor.

TFF'nin, Süper Lig'de uygulayacağı yeni kurallar:

• Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse yerine girecek futbolcu 1 dakika bekleyecek.

• Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu 1 dakika kenarda bekleyecek.

• Taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek.

• Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip takım korner kullanacak.

• VAR; hatalı ikinci sarı karttan kırmızı kart, hatalı korner ve yanlış kart kararlarında kullanılacak.

• Ağız kapatma hareketine sarı kart gösterilecek.

• Serinleme molaları yalnızca 32°C üzerindeki maçlarda verilecek.