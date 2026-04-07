Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul HALKA ARZ SONUÇLARI: AAGYO borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Borsa İstanbul’un dikkat çeken yeni halka arzlarından biri olan Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO), yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanan sürecin ardından borsaya adım atmaya hazırlanıyor. Peki, AAGYO borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Detaylar...

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI

Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden biri olmaya hazırlanan Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO), 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arzın sonuçlarını açıkladı. Sabit fiyat yöntemiyle talep toplayan şirket, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Halka arzda yatırımcıların en çok merak ettiği sorular arasında, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek soruları yer aldı.

AAGYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz süreci tamamlanan Ağaoğlu Avrasya GYO’nun Borsa İstanbul’daki işlem tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak şirketin 8-9 Nisan 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılar, hisse senetlerini borsada alıp satabilecekler.

Şirketin katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği belirtilirken, yatırımcıların Borsa İstanbul’daki yeni listelenen hisse senetlerini takip etmeleri öneriliyor. Bu sayede yatırımcılar, AAGYO’nun işlem görmeye başladığı ilk günlerdeki fiyat hareketlerini ve likidite durumunu gözlemleyebilecek.

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERDİ?

Halka arz kapsamında satışa çıkan payların detayları da paylaşıldı. Şirket, toplam 176.000.000 adet nominal değerli payı satışa sunarak hedeflenen halka arz büyüklüğüne ulaştı. Her bir pay 1,00 TL nominal değer üzerinden 21,10 TL sabit fiyat ile yatırımcılara dağıtıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 3.713.600.000 TL olarak kaydedildi.

Halka arzda yatırımcılara ortalama olarak 121 Lot yani yaklaşık 2.553 TL değerinde pay dağıtımı yapıldı. Bu dağılım, bireysel ve kurumsal yatırımcıların talep yoğunluğuna göre belirlendi. Yatırımcılar, aldıkları lot sayısı ile birlikte borsada işlem görmeye başlayacak olan AAGYO hisselerinin gelecekteki performansını takip edebilecek.

AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arz süreci, katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirildi.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.