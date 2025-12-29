Haberler

Afyonkarahisar okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Afyon'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AFYON VALİLİĞİ)?

Afyonkarahisar okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Afyon'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AFYON VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Afyonkarahisar genelinde etkisini giderek artıran yoğun kar yağışı ve sert hava şartları, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Şehirde yaşayan öğrenciler ile veliler, Afyonkarahisar Valiliği'nden gelecek resmi duyuruları yakından takip ederken, "29 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar tatil edilecek mi?" ve "Bingöl'de kar nedeniyle eğitim durduruldu mu?" soruları araştırıldı

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji tarafından art arda yapılan uyarıların ardından, olası tatil kararları için gözler valiliklerin açıklamalarına çevrildi. Öğrenci ve veliler gelişmeleri anbean izlerken, "Afyonkarahisar'da eğitime ara verilecek mi?" ve "29 Aralık Pazartesi günü Afyonkarahisar'da okullar kapalı olacak mı?" soruları kadar, Bingöl'de kar tatili ilan edilip edilmediği de merak ediliyor.

MGM'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe dair güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının zamanla şiddetini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışının etkili olacağı, ilerleyen saatlerde Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van genelinde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında değişeceği öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu bölgelerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık Pazartesi günü Afyonkarahisar'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkili mercilerden şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Afyonkarahisar Valiliği tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, resmi bir karar alınması durumunda bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışıyla birlikte Afyonkarahisar kent merkezinde cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde karın daha yoğun şekilde etkili olduğu gözlemlenirken, şehir genelinde kış manzaraları oluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Suriye'de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı

Suriye'de birçok kentte ortalık karıştı, ordu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor