Afyonkarahisar okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Afyon'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AFYON VALİLİĞİ)?

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji tarafından art arda yapılan uyarıların ardından, olası tatil kararları için gözler valiliklerin açıklamalarına çevrildi. Öğrenci ve veliler gelişmeleri anbean izlerken, "Afyonkarahisar'da eğitime ara verilecek mi?" ve "29 Aralık Pazartesi günü Afyonkarahisar'da okullar kapalı olacak mı?" soruları kadar, Bingöl'de kar tatili ilan edilip edilmediği de merak ediliyor.

MGM'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe dair güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının zamanla şiddetini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışının etkili olacağı, ilerleyen saatlerde Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van genelinde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında değişeceği öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu bölgelerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık Pazartesi günü Afyonkarahisar'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkili mercilerden şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Afyonkarahisar Valiliği tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, resmi bir karar alınması durumunda bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.

KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışıyla birlikte Afyonkarahisar kent merkezinde cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde karın daha yoğun şekilde etkili olduğu gözlemlenirken, şehir genelinde kış manzaraları oluştu.