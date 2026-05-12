Afyonkarahisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı: Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde çoğunluk hangi partide?

Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ve parti değişiklikleriyle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. Belediye yönetiminde etkili olan meclis yapısı, hem yerel karar alma süreçleri hem de siyasi çoğunluk dengesi açısından kritik önem taşıyor. Son açıklamalarda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki beyanı ve beraberinde bazı belediye meclis üyelerinin de parti değişikliği yapacağı iddiası, meclis aritmetiğini yeniden tartışmaya açtı. Bu gelişmeler ışığında Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi’nin mevcut ve olası yeni dağılımı merak ediliyor. Peki, Afyonkarahisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı: Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi'nde çoğunluk hangi partide? Detaylar...

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI NASIL?

Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi’nin mevcut yapısı, son yerel seçim sonuçlarına göre şekillenmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre meclisteki sandalye dağılımı şu şekilde:

CHP: 23 üye

AK Parti: 12 üye

MHP: 2 üye

SİYASİ GEÇİŞLERİN MECLİS ARİTMETİĞİNE ETKİSİ

Son açıklamalara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı ve beraberinde Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte 7 belediye meclis üyesinin de istifa ederek AK Parti’ye geçeceği ifade edildi.

Bu tür geçişler, meclisteki sandalye dağılımını yalnızca sayısal olarak değil, aynı zamanda çoğunluk yapısını da doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Özellikle 7 üyenin parti değiştirmesi, mevcut tablo üzerinde önemli bir kayma yaratabilecek büyüklüktedir.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?

Mevcut resmi sandalye dağılımına bakıldığında Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi’nde çoğunluk CHP grubunda yer almaktadır. 23 üyelik CHP grubu, AK Parti ve MHP toplamına kıyasla sayısal üstünlüğe sahiptir.