İhsan Ayrancı’nın ölüm nedeni, günlerdir kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Valilik önünde düzenlenen resmi cenaze töreninde Vali Naci Aktaş’ın duygusal sözleri dikkat çekerken, 46 yaşındaki Ayrancı memleketi Amasya’ya uğurlandı. Ölümün kesin koşulları ise savcılığın yürüttüğü soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Peki, İhsan Ayrancı’ya ne oldu, soruşturmada son durum ne? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

AFYON VALİ YARDIMCISI NEDEN ÖLDÜ? İHSAN AYRANCI'NIN ÖLÜMÜNDE SON DURUM

Afyon Vali Yardımcısı neden öldü, İhsan Ayrancı neden öldü? Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın 8 Ekim akşamı hayatını kaybetmesi, kentte ve kamu teşkilatında derin bir üzüntüye yol açtı. Afyonkarahisar Valiliği vefatı resmi açıklamayla duyururken, ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma ise sürüyor. İşte İhsan Ayrancı'nın ölümüyle ilgili şu ana kadar bilinenler...

İhsan Ayrancı'nın ölüm nedeni, günlerdir kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Valilik önünde düzenlenen resmi cenaze töreninde Vali Naci Aktaş'ın duygusal sözleri dikkat çekerken, 46 yaşındaki Ayrancı memleketi Amasya'ya uğurlandı. Ölümün kesin koşulları ise savcılığın yürüttüğü soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Peki, İhsan Ayrancı'ya ne oldu, soruşturmada son durum ne? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

İHSAN AYRANCI'YA NE OLDU?

İhsan Ayrancı, 8 Ekim Perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Gecek Termal bölgesindeki bir tesisin otoparkında, aracının içinde silahla yaralanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ayrancı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayrancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHSAN AYRANCI NEDEN ÖLDÜ?

İhsan Ayrancı'nın ölümüne yol açan olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından yerel basında çeşitli iddialar yer alsa da bu iddialar resmi olarak doğrulanmadı. Ölümün kesin nedeni, savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

VALİLİK'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği, yaptığı yazılı açıklamayla Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın akşam saatlerinde vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada Ayrancı'ya Allah'tan rahmet dilenirken, başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu. Valilik, olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğünü de bildirdi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Ayrancı'nın ölümüyle ilgili savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Olay yeri incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından elde edilecek bulgular, ölümün kesin koşullarının ortaya çıkmasında belirleyici olacak. Soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VALİ AKTAŞ: "KIRGINIM, KIZGINIM"

İhsan Ayrancı için görev yaptığı Afyonkarahisar Valiliği önünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Naci Aktaş, Ayrancı ile yaklaşık sekiz aydır birlikte çalıştıklarını belirterek, büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Normal şartlarda tayini çıkan ya da emekliye ayrılan çalışma arkadaşlarını farklı duygularla uğurladıklarını söyleyen Aktaş, bu kez çok daha acı bir vedada bir araya geldiklerini dile getirdi. Duygusal anlar yaşayan Vali Aktaş'ın kırgın ve kızgın olduğunu söylediği sözleri, törene damga vurdu.

MEMLEKETİ AMASYA'YA UĞURLANDI

Törene Vali Naci Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleri, kent protokolü, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun okuduğu duanın ardından Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omuzlarında cenaze aracına taşınan Ayrancı, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine uğurlandı.

İHSAN AYRANCI KİMDİR?

İhsan Ayrancı, 28 Temmuz 1980'de Amasya'nın Suluova ilçesinde dünyaya geldi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Ayrancı, 2010'da mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Kariyeri boyunca Denizli Kale, Trabzon Çaykara, Adıyaman Gölbaşı ve Mersin Mut kaymakamlıkları ile Erzincan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ayrancı, 2 Kasım 2024'te Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı'na atanmıştı. Ayrancı, son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürütüyordu.