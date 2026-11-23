Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor soruları, çiftin Taksim'de birlikte görüntülenmesinin ardından en çok aratılan konular arasına girdi. İş dünyasında genç yaşta adından söz ettiren Poyraz Yosmaoğlu'nun eğitim hayatı, mesleği ve Afra Saraçoğlu ile ilişkisinin nasıl başladığına dair bilinenleri derledik.

POYRAZ YOSMAOĞLU KİMDİR?

Poyraz Yosmaoğlu, İstanbul iş dünyasında tanınan genç bir iş insanı ve girişimcidir. Kamuoyunun önüne çıkmayı pek tercih etmeyen, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan bir isimdir. Afra Saraçoğlu ile adının anılmasından önce magazin basınında pek tanınmıyordu. Yosmaoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal sorumluluk projelerini yürüten Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin yönetim kurulunda yer aldığı da aktarılıyor.

POYRAZ YOSMAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Poyraz Yosmaoğlu'nun doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla paylaşılmadı. Magazin basınında yer alan haberlerde Yosmaoğlu'nun 20'li yaşlarının sonunda ya da 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu konuda resmi bir bilgi bulunmuyor.

POYRAZ YOSMAOĞLU NERELİ?

Poyraz Yosmaoğlu'nun memleketine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yosmaoğlu'nun İstanbul'da yaşadığı ve iş hayatını burada sürdürdüğü biliniyor. Ailesinin İstanbul iş çevrelerinde tanınan köklü bir aile olduğu belirtiliyor.

POYRAZ YOSMAOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Poyraz Yosmaoğlu iş insanı olarak biliniyor. Ticari ve kurumsal projeler yürüttüğü ifade edilse de hangi şirkette görev aldığı ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiği kamuoyuyla paylaşılmadı. Eğitim hayatına bakıldığında ise Yosmaoğlu'nun Koç Lisesi'nden mezun olduğu, ardından London School of Economics'te ekonomi ve siyaset bilimi okuduğu aktarılıyor.

Poyraz Yosmaoğlu

AFRA SARAÇOĞLU VE POYRAZ YOSMAOĞLU NE ZAMAN TANIŞTI?

Çiftin aşk iddiaları ilk olarak 2026 baharında gündeme geldi. İkilinin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da birlikte vakit geçirdiği ve bir konsere katıldığı öne sürüldü. Mayıs ayında ise çiftin İspanya'nın başkenti Madrid'de tatil yaptığı sırada bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu uzun süre bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

AFRA SARAÇOĞLU VE POYRAZ YOSMAOĞLU İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ Mİ?

Çift bir süre objektiflerden kaçtı. Görüntülendikleri anlarda birbirlerinden uzaklaştılar, yüzlerini kapattılar ve sorulara yanıt vermediler. Kasım ayında ise Taksim'de bir tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, bu kez kaçmak yerine gülümseyerek birlikte poz verdi. Bu kare, ilişkinin artık saklanmadığının işareti olarak yorumlandı. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisinin fotoğraf çekilmeye alışkın olmadığını söylediği de aktarıldı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 doğumlu Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük çıkış yakaladı ve hem Türkiye'de hem yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Saraçoğlu son olarak A.B.İ. dizisinde Çağla karakterine hayat verdi.