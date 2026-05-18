Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, A. B. İ. Çağla diziden ayrıldı mı?

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu’nun projeye veda edeceği yönündeki söylentiler magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle “A. B. İ. Çağla diziden ayrıldı mı?” sorusu dizinin takipçileri tarafından gündeme taşınırken, yeni bölüm öncesi kulislerden gelen iddialar dikkat çekti. Dizide yaşanacak gelişmelerin hikâyeyi nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ve yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken “A.B.İ.” dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizide avukat Çağla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu’nun projeye veda edeceği öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre güzel oyuncu, son sahnelerinin çekimlerini tamamladı.

SEZON FİNALİ ÖNCESİ ŞOK AYRILIK

23 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanan dizide Afra Saraçoğlu’nun ayrılığı hikâyenin akışını da doğrudan etkileyecek. Oyuncunun, dizinin 17. bölümünde ekibe ve izleyicilere veda edeceği belirtildi. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin takipçileri yeni sezonda nasıl bir senaryo izleneceğini merak etmeye başladı.

DOĞAN KARAKTERİ İÇİN ZOR GÜNLER

Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakteri, dizide peş peşe yaşadığı kayıplarla büyük bir değişim yaşayacak. Babasının ölümünün ardından Çağla’nın da hayatından çıkmasıyla birlikte karakterin çok daha sert ve karanlık bir yola sürükleneceği konuşuluyor. Yeni bölümlerde intikam duygusunun ön plana çıkacağı ve hikâyenin tonunun tamamen değişeceği ifade ediliyor.

DİZİDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Yapım ekibine yakın kaynaklardan gelen iddialara göre, Çağla karakterinin vedası dizide büyük kırılmalara neden olacak. Özellikle Doğan’ın yaşayacağı psikolojik çöküşün ardından dizideki dengelerin tamamen değişeceği belirtiliyor. İzleyiciler ise sezon finalinde yaşanacak sürpriz gelişmelere odaklanmış durumda.