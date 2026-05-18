Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, A. B. İ. Çağla diziden ayrıldı mı?

AFRA SARAÇOĞLU “A.B.İ.” DİZİSİNE VEDA EDİYOR
Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ve yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken “A.B.İ.” dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizide avukat Çağla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu’nun projeye veda edeceği öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre güzel oyuncu, son sahnelerinin çekimlerini tamamladı.
SEZON FİNALİ ÖNCESİ ŞOK AYRILIK
23 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanan dizide Afra Saraçoğlu’nun ayrılığı hikâyenin akışını da doğrudan etkileyecek. Oyuncunun, dizinin 17. bölümünde ekibe ve izleyicilere veda edeceği belirtildi. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin takipçileri yeni sezonda nasıl bir senaryo izleneceğini merak etmeye başladı.
DOĞAN KARAKTERİ İÇİN ZOR GÜNLER
Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakteri, dizide peş peşe yaşadığı kayıplarla büyük bir değişim yaşayacak. Babasının ölümünün ardından Çağla’nın da hayatından çıkmasıyla birlikte karakterin çok daha sert ve karanlık bir yola sürükleneceği konuşuluyor. Yeni bölümlerde intikam duygusunun ön plana çıkacağı ve hikâyenin tonunun tamamen değişeceği ifade ediliyor.
DİZİDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Yapım ekibine yakın kaynaklardan gelen iddialara göre, Çağla karakterinin vedası dizide büyük kırılmalara neden olacak. Özellikle Doğan’ın yaşayacağı psikolojik çöküşün ardından dizideki dengelerin tamamen değişeceği belirtiliyor. İzleyiciler ise sezon finalinde yaşanacak sürpriz gelişmelere odaklanmış durumda.
YAŞ FARKI TARTIŞMALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Dizi yüksek reyting oranlarıyla dikkat çekse de en çok konuşulan konulardan biri başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı olmuştu. 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu’nun partner olması sosyal medyada uzun süre tartışılmış, bazı izleyiciler ikilinin ekran uyumunu eleştirmişti. Buna rağmen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı.
