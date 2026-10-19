Adriana Lima kimdir, kaç yaşında? 45 yaşında Victoria's Secret podyumuna dönen Brezilyalı modelin Türkiye ile bağı ne?

Adriana Lima, Victoria's Secret podyumunda ilk kez 1999'da yürüdü. O zaman 17 yaşındaydı. 18 Ekim 2026'da Culver City'deki Sony Pictures Studios'ta yapılan defilede aynı podyuma 45 yaşında yeniden çıktı.

27 YIL SONRA AYNI PODYUMDA

Brezilyalı model bu yılki gösteride neon yeşili, çiçek desenli dantel bir body giydi; arkasında iri, pembe çiçekli kanatlar vardı. Aynı akşam Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo ve Doutzen Kroes gibi markanın eski melekleri de yürüdü. Kylie Jenner ise ilk Victoria's Secret defilesine çıktı ve gösterinin Fantasy Bra'sını taşıdı.

Lima 2018'de podyumu bırakmıştı. Markaya dönüşü 2023'te bir parfüm kampanyasıyla oldu, 2024 ve 2025 defilelerinde de yürüdü. Bu kez melek unvanıyla değil, sözleşmeli model olarak çıkıyor.

ADRİANA LİMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Adriana Lima, Brezilyalı bir manken. 12 Haziran 1981'de Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da doğdu, 45 yaşında. Boyu 1,78 metre.

Okul yıllarında güzellik yarışmalarına katıldı ama modellik gibi bir planı yoktu. Bir arkadaşı yalnız gitmek istemediği için onu bir modellik yarışmasına götürdü. 1996'da Ford ajansının Brezilya'daki süpermodel yarışmasını kazandı, aynı yıl Ford'un dünya finalinde ikinci oldu. 1997'de New York'a taşındı ve Elite Model Management ile anlaştı.

18 DEFİLE, ÜÇ FANTASY BRA

Lima 2000'de Victoria's Secret meleği oldu ve 2018'e kadar bu unvanı taşıdı. Bu sürede yalnız bir gösteriyi kaçırdı: 2009'da hamileydi. Defileyi beş kez açtı, 2001, 2002 ve 2018'de de kapattı. 2008'de 5 milyon doların üzerinde değer biçilen siyah ve beyaz pırlantalı Fantasy Bra'yı giydi; 2010'da "Bombshell" adlı sütyeni, 2014'te de Alessandra Ambrosio ile birlikte Dream Angels modelini taşıdı. 8 Kasım 2018'de 18. defilesinin ardından melek kanatlarını bıraktığını açıkladı.

Podyum dışında 2003-2009 arasında ve 2014'ten sonra Maybelline'in yüzü oldu. 2008 Super Bowl'unda yayımlanan Victoria's Secret reklamı o maçın en çok izlenen reklamıydı. How I Met Your Mother ve Ugly Betty dizilerine konuk oldu, 2018'de Ocean's 8 filminde kısa bir sahnede göründü.

TÜRKİYE İLE BAĞI NE?

Lima'nın Türkiye'yle ilk bilinen buluşması Ocak 2009'a dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun'a konuk oldu ve kazandığı 75 bin lirayı kanser tedavisi gören çocuklar için bağışladı. 2012'de Türk giyim markası Mavi'nin reklam yüzü oldu.

Asıl gündem 2017'de geldi. Lima, yazar Metin Hara ile ilişkisini Haziran 2017'de Türkiye'de çekilmiş bir fotoğrafla duyurdu; çift o yaz Bodrum'da tatil yaptı. Aralık 2018'de sosyal medyada Hara'yı takipten çıkması ayrılık yorumlarına yol açtı. Ocak 2019'da birlikte fotoğraf paylaşıp ayrılmadıklarını gösterdiler, ancak ilişki kısa süre sonra bitti. Aynı yıl Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikte görüldü.

EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

Lima, Sırp basketbolcu Marko Jaric ile 14 Şubat 2009'da evlendi. NBA'de de oynayan Jaric ile iki kızları oldu, çift daha sonra boşandı. 2021'den beri film yapımcısı Andre Lemmers ile birlikte. Ağustos 2022'de bu ilişkiden oğlu Cyan dünyaya geldi; Lima'nın üç çocuğu var.