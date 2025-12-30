Adıyaman okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Adıyaman'da okul yok mu (KAR TATİLİ – Adıyaman VALİLİĞİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporlarında, 31 Aralık tarihinde Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından eğitimde ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Adıyaman için yapılacak resmi duyurular araştırılırken, " Adıyaman'da yarın okul var mı, yok mu?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

ADIYAMAN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre salı gecesinden itibaren hava sıcaklıkları düşerken, çarşamba günü boyunca kar yağışı etkili olacak. Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 2 derece civarında seyredecek.

Çarşamba gününün ilk saatlerinde (00.00–03.00) hafif kar yağışı görülmesi beklenirken sıcaklık 1 derece olacak. Sabah saatlerine doğru soğuk hava etkisini artıracak. 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 0 dereceye kadar düşerken hissedilen sıcaklık eksi 4 dereceye inecek.

Sabah 06.00'dan itibaren kar yağışı devam edecek. 06.00–09.00 ve 09.00–12.00 saatleri arasında sıcaklık 1 derece civarında seyredecek, nem oranı ise yüzde 89'a kadar çıkacak. Öğle saatlerinde de kar yağışı aralıklarla sürecek.

12.00–18.00 saatleri arasında sıcaklık 1 derece seviyesinde kalırken nem oranı yüzde 87–88 aralığında olacak. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığı yeniden düşüşe geçecek. 18.00–21.00 saatleri arasında sıcaklık 0 dereceye inerken hissedilen sıcaklık eksi 3 derece olacak.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava durumu raporu, yarın tüm ülke genelinde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.

Son 3 gündür ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından dün ve bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi.

ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten tatil duyurusu geldi: