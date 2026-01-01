Adıyaman okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Adıyaman'da okul yok mu (ADIYAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Adıyaman'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Adıyaman Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bilgilere göre, hava durumu ve kar yağışının etkisiyle okulların tatil olabileceği öngörülüyor. Adıyaman okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Adıyaman'da okul yok mu?

ADIYAMAN HAVA DURUMU 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta genelinde soğuk hava etkili olacak, ancak hafta sonuna doğru sıcaklıklarda kademeli bir artış görülecek. İlk günlerde yağış ve don riski öne çıkarken, ilerleyen günlerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 61 ile 96 arasında değişirken, rüzgârın 17 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -9 ile 0 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 66–75 aralığında ölçülürken, rüzgârın hızı 12 km/sa olacak.

03 Ocak Cumartesi günü dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı -9 derece, en yüksek sıcaklığı ise -1 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 42–66 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Termometrelerin -5 ile 1 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 36–72 seviyelerinde ölçülürken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu hava devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı -1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 4 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 42–58 arasında değişirken, rüzgârın 1 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle haftanın ilk günlerinde kar yağışı, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.