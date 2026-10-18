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Adile Naşit, hangi ünlü Yeşilçam filminde rol almamıştır?

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Adile Naşit, hangi ünlü Yeşilçam filminde rol almamıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Bilgi ve heyecanı bir araya getiren yarışmada bu kez Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'e ilişkin nostaljik bir soru öne çıktı. 50 bin TL değerindeki soruda, usta oyuncunun rol almadığı Yeşilçam filmi soruldu. Adile Naşit, hangi ünlü Yeşilçam filminde rol almamıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçeneklerin tamamının aynı dönemde çekilmiş ve kadrolarında benzer isimlerin yer aldığı kült komediler olması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Adile Naşit, hangi ünlü Yeşilçam filminde rol almamıştır?

ADİLE NAŞİT, HANGİ ÜNLÜ YEŞİLÇAM FİLMİNDE ROL ALMAMIŞTIR?

A) Çöpçüler Kralı

B) Davaro

C) Ah Nerede

D) Neşeli Günler

Cevap: A) Çöpçüler Kralı
ADİLE NAŞİT ÇÖPÇÜLER KRALI'NDA OYNADI MI?

Hayır. Zeki Ökten'in yönettiği 1977 yapımı Çöpçüler Kralı'nın oyuncu kadrosunda Adile Naşit yer almıyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda ve İlyas Salman bulunuyor. Sorunun dikkat çeken ayrıntısı ise filmde Adile Naşit'in ağabeyi Selim Naşit'in rol alması. Bu durum, Naşit soyadının filmin kadrosunda görülmesi nedeniyle soruyu daha da kafa karıştırıcı hale getirdi. Seçeneklerde yer alan diğer filmlerde ise Adile Naşit rol aldı. Usta oyuncu, 1978 yapımı Neşeli Günler'de ve Kemal Sunal'ın başrolündeki 1981 yapımı Davaro'da unutulmaz performanslar sergiledi. Hababam Sınıfı'ndaki "Hafize Ana" karakteriyle hafızalara kazınan Adile Naşit, Yeşilçam'ın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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