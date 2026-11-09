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Adana’da okullar tatil mi? SON DAKİKA! Adana’da yarın okullar tatil edildi mi?

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Adana’da okullar tatil mi? SON DAKİKA! Adana’da yarın okullar tatil edildi mi?
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Adana'da meydana gelen deprem sonrası öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ilişkin alınacak kararı beklemeye başladı. Sarsıntının ardından özellikle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken gözler Adana Valiliğinden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Adana'da okullar tatil mi, 10 Kasım Salı günü okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde.

Adana'da meydana gelen deprem, kentte yaşayan vatandaşların gündemine yerleşti. Sarsıntının ardından özellikle öğrenciler ve veliler, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. 9 Kasım'da Kozan merkezli yaşanan depremin ardından gözler Adana Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Adana'da okullar tatil mi, yarın okullar tatil edildi mi? İşte son durum...

ADANA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da meydana gelen depremin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar kent genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Veliler ve öğrenciler, deprem sonrası okullarda eğitime devam edilip edilmeyeceğini öğrenmek için Adana Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek duyuruları takip ediyor. Konuyla ilgili resmî bir karar açıklanması halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

ADANA’DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Adana'da 10 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmî bir duyuru bulunmuyor. Depremin ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin Adana Valiliği tarafından yayımlanacak güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

ADANA’DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Adana'nın Kozan ilçesinde 9 Kasım 2026 tarihinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı, yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Merkez üssü Kozan olarak açıklanan deprem, Adana ve çevresinde hissedildi. Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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