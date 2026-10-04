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Adana'da hissedilen depremler, kentin deprem riskini bir kez daha tartışmaya açtı. Özellikle Saimbeyli merkezli sarsıntıların ardından Adana ve çevresinde yaşayanlar, oturdukları bölgenin fay hattına yakın olup olmadığını merak ediyor. Adana'da fay hattı var mı, fay hattı hangi ilçelerden geçiyor ve kentin deprem riski ne düzeyde? Haberimizin devamında Adana fay hattına dair tüm bilgileri bulabilirsiniz.

ADANA'DA FAY HATTI VAR MI? ADANA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Saimbeyli ilçesinde 17 dakika arayla meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'nın deprem riski yeniden gündeme geldi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "Adana'da fay hattı var mı, Adana fay hattı nereden geçiyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Adana'dan geçen fay hatları ve riskli ilçeler...

ADANA'DA FAY HATTI VAR MI?

Evet, Adana Türkiye'nin aktif deprem kuşakları içinde yer alan illerden biri. Adana İl Afet Risk Azaltma Planı'nda da kentin aktif deprem kuşaklarından birinde bulunduğu vurgulanıyor. Kent, hem kendi sınırları içindeki fay zonlarından hem de yakın çevresindeki büyük tektonik sistemlerden etkilenebiliyor.

ADANA'DA DEPREMLER HANGİ FAY ZONLARINDA YOĞUNLAŞIYOR?

İl Afet Risk Azaltma Planı'na göre Adana ve çevresindeki depremler; Ecemiş Fay Zonu, Karaisalı-Karsantı Fay Zonu ve Karataş-Osmaniye Fay Zonu olmak üzere üç ana fay zonunda yoğunlaşıyor.

ECEMİŞ FAY ZONU

Adana'nın kuzeybatısında bulunan Ecemiş Fay Zonu, yaklaşık 107 kilometre boyunca izlenebiliyor. Fay zonu, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda bir koridor şeklinde uzanıyor.

KARAİSALI-KARSANTI FAY ZONU

Adana havzasının kuzeyinde, Ecemiş Fay Zonu'nun güneyinde yer alan bu zon, Karaisalı ile Karsantı (Aladağ) arasında farklı boy ve doğrultulardaki çok sayıda kırıktan oluşuyor.

KARATAŞ-OSMANİYE FAY ZONU

Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş ile Osmaniye arasında yaklaşık 120 kilometrelik bir alanda, birbirine paralel ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu çok sayıda fay bulunuyor. Bu zon içinde yer alan faylar, kentin güney ve doğu kesimleri açısından önem taşıyor.

KARATAŞ VE YUMURTALIK FAYLARI

Karataş ile Sarımazı arasında yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki fay Karataş Fayı olarak adlandırılıyor ve Sarımazı-Ceyhan arasında genellikle dar bir hat boyunca uzanıyor. Yumurtalık ile Karagedik arasında ise 62 kilometre uzunluğunda, birbirine paralel parçalardan oluşan Yumurtalık Fayı bulunuyor; fay, Yumurtalık-Ümraniye arasındaki 25 kilometrelik bölümünde kıyıya paralel ilerliyor.

MTA VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN DİĞER FAYLAR

MTA'nın diri fay verilerinde Adana ve yakın çevresinde Misis Fayı, Savrun Fay Zonu, Karataş Fayı, Yumurtalık Fayı, Toprakkale Fayı ve Düziçi-İskenderun Fayı dikkat çekiyor. Misis Fayı İmamoğlu çevresine kadar uzanırken, Savrun Fay Zonu kentin kuzeydoğusundaki önemli tektonik yapılar arasında yer alıyor. MTA'nın 1:250.000 ölçekli Adana diri fay haritasında, son depremlerin yaşandığı bölgede Saimbeyli Fayı da işaretli bulunuyor.

ADANA'DA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER HANGİLERİ?

Adana İl Afet Risk Azaltma Planı'nda Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; mevcut yapı stoku ve fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle depremden zarar görebilecek ilçeler arasında gösteriliyor.

ADANA'NIN DEPREM GEÇMİŞİ

Adana, geçmişte de yıkıcı depremlerle sarsılan bir kent. 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Adana-Ceyhan depremi, 145 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Uzmanlar, bölgedeki deprem riskine karşı zemin etüdü, sağlam yapılaşma ve deprem hazırlığının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU?

Yaşadığınız bölgenin fay hattına yakınlığını öğrenmek için MTA'nın yayımladığı Türkiye Diri Fay Haritası'nı inceleyebilir, AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası üzerinden adres bazlı sorgulama yapabilirsiniz.