Adana’da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Kasım Adana’da az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

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Adana'da meydana gelen deprem, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 15.28'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. Peki, Adana’da deprem mi oldu? 9 Kasım Adana ’da az önce nerede deprem oldu? Adana deprem son dakika gelişmeleri haberimizde.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Adana'nın Kozan ilçesinde 9 Kasım 2026 tarihinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı saat 15.28'de kaydedildi. Deprem, Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

ADANA'DA AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olarak açıklandı. Sarsıntının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar depremi hissettiklerini bildirdi. Depremin çevre illerde de hissedilmesiyle birlikte sarsıntının merkez üssü merak konusu oldu.

ADANA KOZAN DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, DERİNLİĞİ NE KADAR?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü. Saat 15.28'de gerçekleşen sarsıntının yerin 15,35 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD verilerine göre depremin detayları şöyle:

Depremin merkez üssü: Kozan, Adana

Depremin büyüklüğü: 4,6

Depremin saati: 15.28

Depremin derinliği: 15,35 kilometre

Deprem tarihi: 9 Kasım 2026