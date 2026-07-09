Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Gece saatlerinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Mert Müldür, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Peki, Adana trafik kazasından ölen Mert Müldür kimdir? Detaylar...

ADANA TRAFİK KAZASINDAN ÖLEN MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin Mert Müldür olduğu açıklandı. Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre Mert Müldür, kazaya karışan otomobilin sürücüsüydü.

Kamuoyuna yansıyan resmi bilgilerde, Mert Müldür'ün kimliği dışında yaşı, mesleği, memleketi veya özel yaşamına ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı. Bu nedenle mevcut resmi bilgiler doğrultusunda, Mert Müldür hakkında yalnızca kazanın sürücüsü olduğu bilgisi doğrulanmış durumda bulunuyor.

KAZA YÜREĞİR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Mert Müldür yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mert Müldür'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mert Müldür'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkili ekipler, kazanın meydana geliş nedeninin net olarak belirlenebilmesi için olay yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Olayla ilgili süreç, resmi makamlar tarafından yürütülüyor.