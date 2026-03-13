Adana SON DAKİKA! Adana İncirlik Üssü'ne füze mi düştü? Adana'da neden patlama sesi duyuldu, sirenler neden çaldı?

Türkiye'nin güney ve güneydoğusunda gece saatlerinde duyulan siren sesleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Adana ve Batman'da yaşayan vatandaşların paylaştığı görüntüler ve mesajlar, bölgedeki gelişmelere dair çok sayıda soru işaretini beraberinde getirdi. Peki, Adana İncirlik Üssü'ne füze mi düştü? Adana'da neden patlama sesi duyuldu, sirenler neden çaldı? Detaylar...

ADANA İNCİRLİK ÜSSÜ'NE FÜZE Mİ DÜŞTÜ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gökyüzünde hareket eden ve ardından imha edildiği iddia edilen bir cisme ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı. Paylaşımlarda söz konusu cismin füze olabileceği ileri sürüldü. Ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

ADANA'DA NEDEN PATLAMA SESİ DUYULDU?

Gece saatlerinde Adana ve Batman'da duyulan sirenler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde alarm verildiği öne sürülürken, Batman Havalimanı çevresinde de sirenlerin çaldığı bildirildi. Siren seslerini duyan vatandaşlar yaşananlara anlam veremeyince çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

ADANA VE BATMAN'DA SİRENLER NEDEN ÇALDI?

Gece boyunca en çok merak edilen konulardan biri de Adana ve Batman'da duyulan siren seslerinin nedeni oldu. Vatandaşların aktardığı bilgilere göre siren sesleri özellikle bazı bölgelerde belirli aralıklarla duyuldu ve kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

Adana'da İncirlik Hava Üssü çevresinde sirenlerin çaldığı iddia edilirken, Batman Havalimanı çevresinde de benzer seslerin duyulduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Bu gelişmeler sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar olayın hava savunma sistemleriyle ilgili olabileceğini öne sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Adana ve Batman'da gece saatlerinde yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar olayın gerçek nedenini öğrenmek için yetkililerden yapılacak açıklamalara odaklanmış durumda.