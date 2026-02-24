Adana okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ)?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 25 Şubat Çarşamba Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Adana'da 25 Şubat günü hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının 11 ila 20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağış beklenmezken, özellikle öğle saatlerinde ılık ve güneşli hava etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde hava nispeten serin hissedilirken, gün içinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bahar havasına yakın bir seyir öngörülüyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yetkililer, gün içindeki sıcaklık farkına karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ediyor.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.