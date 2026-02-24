Adana elektrik kesintisi! 24-25-26 Şubat Adana'da Seyhan, Yüreğir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

SAİMBEYLİ

24 Şubat 2026 Salı günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır.

Etkilenen yerler:

Aksaağaç Merkez, Aşağı Aksaağaç, Bağsekisi, Yukarı, Akgölet, Aşılık, Ayvacık Merkez, Çaparlar, Çiçekyurdu, Havuz, Taşlıyurt, Aşağı Dere, Gökoluk, Kale, Körün Uşağı, Aşağı, Dere, Kazaklı, Dolu Arası, Kapaklı Kuyu, Mazıburnu, Borkaşı, Hocabey, Karaçalılık, Karakuyu Merkez, Mursal, Sülmen, Kıpnğz, Merkez, Aşağı Oba, Gedik, Irmak, Orta Oba, Yukarı Oba.

SEYHAN

24 Şubat 2026 Salı günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışmaları yapılacaktır.

10.30 ile 17.30 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 6001, 6002, 6006, 6008.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 100002, 100018, 100019, 100020, 100021, 100022, 100023, 100024, 100025, 100026, 100027, 100028, 100032, 100054, 100063, 100086, 98002 ile 98116 arasında yer alan muhtelif sokaklar, Kanal Boyu, Selehattin Çolak, Şehitlik, Volkan Eryiğit ve 99005 ile 99097 arasında yer alan muhtelif sokaklar.

10.00 ile 14.00 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 14084, 14104, 14106, 14108, 14110, 14112, 14114, 14116, Ahmet Cevdet Yağ ve 13041 ile 13131 arasında yer alan muhtelif sokaklar.

09.30 ile 13.30 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 14112, 14114, Ahmet Cevdet Yağ ve 13101 ile 13394 arasında yer alan muhtelif sokaklar.

09.30 ile 17.00 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 2001 ile 2019 arasında yer alan sokaklar, 3002, 3006, 3008, 3010, Sınır, 4001, 4003, 4006, 4007, 4008, 4009, 4015, 4017, 4018, 4020, 4023 ve Yolgeçen.

25 Şubat 2026 Çarşamba günü şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bakım çalışmaları yapılacaktır.

09.00 ile 15.30 saatleri arasında etkilenen yerler: 12156, 12173, 12254, 12300, 12402, 12405, 12431, 12443, Ahmet Cevdet Yağ, 13002 ile 13332 arasında yer alan muhtelif sokaklar, 14112 ile 14206 arasında yer alan muhtelif sokaklar, Dağlıoğlu ve Obalar.

09.30 ile 12.30 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 47001 ile 47170 arasında yer alan muhtelif sokaklar.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 45100 ile 45148 arasında yer alan muhtelif sokaklar.

10.15 ile 17.30 saatleri arasında etkilenen sokaklar: 45090, 45100, 45130, 45132, 45140.

24 Şubat 2026 Salı günü ayrıca 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 50009, 50010, 50021, 50050, 50051, 50067, Barış, 53072, 53088, 53090, 53092, 53094, 53100 sokakları; 10.00 ile 17.30 saatleri arasında 52037, 52045, 52047, 52049, 52051, 52053, 52055, 52057, 53070, 53076, 53080, 53086, 53088, 53102 ve Demetevler; 10.30 ile 17.00 saatleri arasında 53002, 53016, 53032, 53034, 53040, 53043, 53049, 53059, 53078, 53080, 53082, 53084, 53104 ve Demetevler sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

26 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak çalışmalar kapsamında:

09.00 ile 12.00 saatleri arasında 13164, 13168, 13186, 13188, 13197, 13210, 13266, 13402, 13404, 13416, 13518, 13530, 13532.

09.30 ile 17.00 saatleri arasında 100002 ile 100032 arasında yer alan muhtelif sokaklar.

09.45 ile 17.00 saatleri arasında 15014, 15020, 15030, 15032, 15034, 15102, 15104, 15106, 15116, 15120, 15122, 15124, 15126, 15128, 15136.

13.30 ile 17.30 saatleri arasında 12189, 12254, 12270, 12401, 12402, 12410, 12463, 12464, 12466 ve Ahmet Cevdet Yağ sokakları etkilenecektir.

YÜREĞİR

24 Şubat 2026 Salı günü şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bakım çalışmaları yapılacaktır.

09.00 ile 11.00 saatleri arasında etkilenen yerler: 948, 1109, 1112, 1210 ile 1224 arasında yer alan sokaklar, 1337 ile 1373 arasında yer alan sokaklar, 1398, 1399, 1401 ile 1407 arasında yer alan sokaklar ve Süleyman Vahit.

09.00 ile 12.00 saatleri arasında 1960 bölünmüş sokaklar ile 1964 ve 1965 sokakları.

25 Şubat 2026 Çarşamba günü:

09.00 ile 12.00 saatleri arasında 1023 ile 1079 arasında yer alan muhtelif sokaklar, 1115, 1116, 1128, 1142, 1143, 1145, Huzur, 1577 ile 1768 arasında yer alan muhtelif sokaklar, Ayçiçeği, Bahar, Bahar 1, Sumbül, 1889 ile 1904 bölünmüş sokaklar, 1934 ve 1988.

09.30 ile 17.30 saatleri arasında Karanfil, 5155, 5264, 5266, 5267, 5269, 5270, 5271, 5273, 5274, 5283 ve Karataş.

10.15 ile 17.00 saatleri arasında 5495, 5518, 5519, 5523, Aydınlar, Haşim Dalgıç ve Karataş.

11.00 ile 17.00 saatleri arasında 5489, 5490, 5492, 5493, 5494, 5495 ve Karataş.

26 Şubat 2026 Perşembe günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 971 ile 1014 arasında yer alan sokaklar, 1047 ile 1119 arasında yer alan muhtelif sokaklar ve Çukurova sokaklarında kesinti uygulanacaktır.