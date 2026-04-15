Adana elektrik kesintisi! 15-16 Nisan Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Nisan günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Ceyhan

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 451, 453, 454, 455, 456, 459, 461 numaralı sokaklar ile D 400 Karayolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çukurova

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 85015, 85017, 85021, 85035, 85037, 85039, 85069, 85090, 85100, 85102, 85104 ve 85112 numaralı sokaklar ile Hacı Bektaş Veli Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 71435, 71439, 71431, 71427 ve 71433 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yumurtalık

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gölovası Sahil Kıyısı’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında aynı çalışmalar kapsamında Gölovası Sahil Kıyısı’nda elektrik kesintisi devam edecektir.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında ise 27, 42, 43, 45 ve 9034 numaralı sokaklar ile Atatürk Fuadiye ve Atatürk Zeytinbeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yüreğir

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sezai Karakoç Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında 1109, 1112, 1337, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1398, 1399, 1401, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 ve 948 numaralı sokaklar ile Süleyman Vahit Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 3819, 3820, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3845, 3846 ve 3847 numaralı sokaklar ile Kozan, Mustafa Kemal Paşa, Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal bölgelerinde ve 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3869 ve 3878 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2570, 2571, 2572, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2599, 2600, 2601, 2602, 2604, 2605, 2606, 2607, 2610, 2611 ve 2612 numaralı sokaklar ile Kozan, Mustafa Kemal Paşa, İlim Yolu, Manolya ve Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında 3961, 3964, 3965, 3966 ve 3969 numaralı sokaklar ile Kozan ve Orhan Kemal bölgelerinde ve 2461, 2463, 2469 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Saat 10.00 ile 17.30 arasında Akpınar, Kasımlar, Kuburcular, Belören, Çatalpınar, Atatürk, Cemil Meriç, Damlama, Halil Ağa, Söğütlü ve Süren bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında ayrıca 2443, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466 ve 2468 numaralı sokaklar ile Kozan bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09.30 ile 15.00 arasında ise 5970, 6018, 6103 ve 6218 numaralı sokaklar ile Cumhuriyet ve İnaplı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 4290, 4291, 4293, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331 ve 4332 numaralı sokaklar ile Çiğdem ve Şehit Metehan Şahbaz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Çatalpınar bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 12.00 arasında 3621, 3623, 3620, 3619, 3617, 3613, 3622 ve 3614 numaralı sokaklar ile Nergiz bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saat 13.30 ile 17.00 arasında ise 1574, 1584, 1570, 1598, 1548, 1573, 1597, 1581, 1582 ve 1580 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.