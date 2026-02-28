Adana elektrik kesintisi! 1-2-3 Mart Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1-2 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Çukurova

Çukurova ilçesinde 2 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Semiramis Villaları ve Can Vadisi Villaları'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca 3 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029 ve 122030 numaralı sokaklar ile Hastane, Karaisalı, Stadyum, 121009, 121010, 121011, 124001, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler, Hacı Osman, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007 ve 121008 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ceyhan

Ceyhan ilçesinde 1 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10522, 10526, 10531, 10532 ve 10550 numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 7604 ve 7606 numaralı sokaklar ile Aydınlar ve Su Pompası Mevkii'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında 395, 396, 397, 439 ve 440 numaralı sokaklar ile D 400 Karayolu, İlhan Egemen Darendelioğlu, 316, Oktar Cirit, Otoban Bağlantı Çevre Yolu, 399'dan 434'e kadar olan sokaklar, Sanayi, 388, 389, 393, 394 ve Mercin Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında 10500, 10506, 10509, 10511, 10515, 10516 ve 10517 numaralı sokaklar ile Gümürdülü bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Pozantı

Pozantı ilçesinde 3 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Anahşa, Armutlu, Bahçelievler, Bayındırlık, Cevizli, Çukuryurt, Efes Gölkent Konutları, Esenyurt, Gümüşdere, Gürpınar, Huzur Küme Evleri, Kara Pelit, Kardelen, Kel Bahri, Konacık Küme Evleri, Körmenlik, Samyeli, Serinova, Yapıtaş, Yayla Kent, Yenikonacık Merkez ve Yeşiloba mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan

Seyhan ilçesinde 1 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında 12173, 12189, 12191, 12193, 12195, 12199, 12201, 12203 ve 12254 numaralı sokaklar ile Akkapı ve Şıh Cemil bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 47001, 47003, 47005, 47009, 47011, 47074, 47075, 47077, 47079, 47081, 47083, 47085, 47101, 47105, 47107, 47121, 47123 ve 47125 numaralı sokaklar ile Turhan Cemal Beriker Caddesi'nde; saat 11.00 ile 15.00 arasında ise 47007, 47011, 47013, 47015, 47017, 47026 ve 47073 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında 72005, 72096, 72100, 72102, 72106, 72112, 72114, 72115, 72116, 72117, 72118, 72195, 72196, 72197, 72198 ve 72199 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nda elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 17001, 17003, 17005, 17007, 17009, 17011, 17013, 17061, 17065 ve 17067 numaralı sokaklar ile Barbaros, Saydam, Şehit Uzm. Çvş. Samet Özkan, Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç, Şıh Cemil ve Hürriyet mahalleleri ile 15014'ten 15134'e kadar olan sokaklar ve 20020'den 20031'e kadar olan sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Akkapı, Dağlıoğlu ve Ahmet Cevdet Yağ bölgeleri ile 12122'den 13530'a kadar listelenen çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı tarihte saat 10.00 ile 15.00 arasında Kavaklı Mevki ve çevresindeki sokaklarda; saat 10.00 ile 17.30 arasında Yeşilevler ve Barış mahallelerinde; saat 09.30 ile 17.00 arasında Sınır ve Yolgeçen bölgelerinde; saat 10.15 ile 17.30 arasında Ahmet Cevdet Yağ ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Şakirpaşa ve Uçak mahalleleri ile Ova bölgesinde ve 43002'den 44091'e kadar listelenen sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.