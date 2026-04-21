ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? (Kadro dağılımı ve branş listesi)

Adalet sisteminin işleyişinde kritik rol oynayan personel ihtiyacına yönelik planlanan büyük çaplı alım süreci, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 15 bin kişilik dev kadroyu kapsaması beklenen bu süreçle ilgili bakanlık kaynaklarından gelen bilgiler hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ortaya koyuyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Kadro dağılımı ve branş listesi nasıl? İşte mevcut bilgiler ışığında detaylı analiz...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 15 bin personel alımına ilişkin başvuru süreci henüz resmen başlamış değil. Yetkili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ilan metni üzerinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış durumda.

Başvuru kılavuzunun kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Söz konusu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve diğer tüm detaylar netlik kazanacak. Adayların süreci yakından takip etmesi ve resmi duyurular üzerinden hareket etmesi önem taşıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Henüz resmi başvuru kılavuzu yayımlanmamış olmakla birlikte, önceki yıllarda gerçekleştirilen alımlar referans alındığında adaylardan talep edilmesi beklenen genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

GENEL BAŞVURU KRİTERLERİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

EĞİTİM VE SINAV ŞARTLARI

Başvurulacak kadroya göre belirlenen öğrenim şartını taşımak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS’den yeterli puanı almış olmak

KADROYA ÖZEL EK KOŞULLAR

Bazı pozisyonlar için ek değerlendirme süreçleri uygulanabiliyor:

Zabıt katipliği gibi kadrolar için klavye sınavı

İnfaz ve koruma memurluğu gibi görevler için fiziki yeterlilik testi

Çeşitli kadrolar için sözlü mülakat aşaması

Bu şartların tamamı, yayımlanacak resmi başvuru kılavuzuyla kesinlik kazanacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Planlanan personel alımı, oldukça geniş bir aday kitlesine hitap ediyor. Farklı eğitim düzeylerinden mezun adayların başvuru yapabilmesine olanak tanınması bekleniyor.

Lise, ön lisans ve lisans mezunları

Kamu personeli olmak isteyen ilk kez başvuru yapacak adaylar

Daha önce kamu deneyimi olan ancak farklı kadrolara geçmek isteyenler

Her kadro için özel nitelikler aranacağı için adayların kendi eğitim durumlarına ve mesleki yeterliliklerine uygun pozisyonları tercih etmeleri gerekecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR LİSTESİ

Adalet Bakanlığı’nın planladığı alım, merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarında yaşanan personel eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Bu kapsamda açılması beklenen kadrolar oldukça geniş bir meslek yelpazesini kapsıyor.

AÇILMASI BEKLENEN KADROLAR