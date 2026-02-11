Adalet Bakanı değişti mi? Yeni Adalet Bakanı kim oldu, Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kabinede sürpriz bir gelişme yaşandı ve Adalet Bakanlığı koltuğunda yeni bir isim belirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararın ardından "Adalet Bakanı değişti mi?", "Yeni atama kim?" ve "Akın Gürlek kimdir, nereli, kaç yaşında?" soruları gündemde öne çıktı. Kamuoyunun merak ettiği bu kritik atama ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

ADALET BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Adalet Bakanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Yılmaz Tunç görevini devrederken, yerine Akın Gürlek atandı. Atama, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

YENİ ADALET BAKANI KİM OLDU?

Kabinedeki değişiklik kapsamında Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek getirildi. Daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Gürlek, 11 Şubat 2026 itibarıyla Adalet Bakanı olarak atandı.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğan Türk hukukçudur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olmuştur. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hâkimlik görevlerinde bulunmuş, özellikle İstanbul'da ağır ceza mahkemesi başkanlıkları yaptığı dönemde kamuoyuna yansıyan davalarla gündeme gelmiştir. 2021 yılında birinci sınıf hâkimliğe terfi eden Gürlek, 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmuştur. 11 Şubat 2026'da Adalet Bakanı olarak göreve getirilmiştir.

AKIN GÜRLEK KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Akın Gürlek, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

AKIN GÜRLEK NERELİ?

Akın Gürlek, Nevşehir doğumludur.

AKIN GÜRLEK'İN KARİYERİ

Meslek hayatı boyunca çeşitli illerde hâkimlik görevlerinde bulunan Gürlek, İstanbul 26., 37. ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde başkanlık yaptı. 2021 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıf hâkimliğe terfi ettirildi. Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihli atamayla Adalet Bakanı oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.