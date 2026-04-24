Acun Ilıcalı'nın kardeşi var mı, Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Ilıcalı kimdir?

ACUN ILICALI'NIN GÖZLERDEN UZAK AĞABEYİ: ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Medya dünyasının en güçlü isimlerinden Acun Ilıcalı’nın her adımı takip edilirken, ailesi ve özellikle ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı kamuoyu tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Ünlü televizyoncunun aksine kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Ömer Cenker Ilıcalı, tıp dünyasındaki kariyeri ve hayırsever kişiliğiyle tanınıyor. Başarılı bir hekim olmasının yanı sıra kardeşine olan benzerliğiyle de dikkat çeken Ilıcalı, ailenin medyadan uzak duran en önemli ismi olarak biliniyor.

BAŞARILI BİR TIP KARİYERİ: DR. ÖMER CENKER ILICALI'NIN UZMANLIK ALANI

1967 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, eğitim hayatını tıp üzerine inşa etti. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ilıcalı, uzmanlığını da aynı üniversitede tamamladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve ABD’deki prestijli merkezlerde deneyim kazanan Ilıcalı, günümüzde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce bilen Ilıcalı, akademik ve klinik çalışmalarıyla alanında saygın bir yer edinmiştir.

ACUN VE ÖMER ILICALI KARDEŞLERİN TRAJİK AİLE GEÇMİŞİ

Ilıcalı kardeşlerin bağları, yaşadıkları büyük bir acıyla perçinlenmiştir. 1993 yılında anne ve babaları Ergün ile İlknur Ilıcalı'yı elim bir trafik kazasında kaybeden iki kardeş, bu trajediden sonra birbirlerine daha da kenetlenmiştir. Acun Ilıcalı'nın televizyon dünyasındaki yükselişi sırasında en büyük destekçilerinden biri olan ağabey Ömer Ilıcalı, sadece aile özelinde düzenlenen törenlerde (yeğeni Banu Ilıcalı'nın düğünü gibi) objektiflere yansımayı kabul etmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK ELÇİSİ: ÇOCUK EĞİTİM DERNEĞİ VE MİSYONU

Ömer Cenker Ilıcalı, doktorluk kimliğinin ötesinde toplumsal fayda sağlayan çalışmalarıyla da ön planda yer alıyor. Özellikle işitme engelli çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması amacıyla kurulan Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ilıcalı, engelli çocukların hayat kalitesini artırmak için projeler yürütüyor. Bu dernek çatısı altında, küçük yaştaki çocukların erken eğitim alması ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi için aktif rol oynuyor.

ILICALI AİLESİNİN İŞ DÜNYASINDAKİ BAĞLARI VE ECE ILICALI

Ailenin bir sonraki kuşağı da medya ve kurumsal dünyada kendisini gösteriyor. Ömer Cenker Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra amcası Acun Ilıcalı’nın şirketi olan Acun Medya’da önemli bir görev üstlenmiştir. Şu an Kurumsal İletişim Lideri olarak kariyerini sürdüren Ece Ilıcalı, iki kardeşin aile bağlarının iş dünyasında da sürdüğünün en somut örneği olarak öne çıkıyor.