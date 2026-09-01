İzleyenleri ekrana bağlayan Acı Kahve filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Acı Kahve filmini izleyecek olanların merak ettiği Acı Kahve konusu nedir, Acı Kahve oyuncuları kimler ve Acı Kahve özeti gibi konuları inceliyoruz.

ACI KAHVE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarından Acı Kahve, tek mekânda ve tek gecede geçen hikâyesiyle izleyicilerin merak ettiği filmler arasında yer alıyor. Soner Sert'in senaryosunu yazıp yönettiği filmde Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan ve Şerif Erol gibi deneyimli oyuncular rol alıyor. Peki, Acı Kahve filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Acı Kahve filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte filme ilişkin merak edilen ayrıntılar.

ACI KAHVE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Kahve filminin çekimleri İstanbul'da, özellikle Kadıköy ilçesinde gerçekleştirildi. Film için yaklaşık bir aylık ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkılırken çekimler dört hafta içerisinde tamamlandı. Filmin tek mekânda ve tek gecede geçen yapısı, yapımın çekim sürecinin de belirli bir mekân çevresinde yoğunlaşmasını sağladı.

Filmin atmosferini güçlendirmek amacıyla çekimlerde omuz kamerası kullanıldığı ve dinamik bir görüntü anlayışının tercih edildiği belirtildi. Yapımın büyük bölümünün tek bir mekânda geçmesi, ailelerin bir araya geldiği gecedeki gerilimin ve karakterler arasındaki çatışmaların daha yoğun biçimde yansıtılmasına katkı sağlıyor.

ACI KAHVE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Acı Kahve, 2024 yapımı bir Türk filmidir. Film, 2024 yılında festivallerde izleyici karşısına çıkmaya başladı. İlk gösterimini 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştiren yapım, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer aldı.

Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi ise 3 Ocak 2025 olarak açıklandı. Yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Sert üstlenirken, film yaklaşık 1 saat 31 dakikalık bir süreye sahip.

ACI KAHVE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Acı Kahve'nin oyuncu kadrosunda sinema ve televizyon dünyasından tanınan isimler bulunuyor. Filmin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Nazan Kesal – Birgül

• Buçe Buse Kahraman – Gizem

• Reha Özcan – Hamdi

• Şerif Erol – Ekrem

• Benian Dönmez – Sevgi

• Name Önal – Elif

• Atay Yıldız – Mesut

• Çağrı Erdoğdu – Uğur

Oyuncu kadrosunda yer alan isimler, nişan töreni için aynı evde bir araya gelen aile üyelerini canlandırıyor.

ACI KAHVE FİLMİNİN KONUSU NE?

Acı Kahve, nişan töreni için kız tarafının evinde bir araya gelen iki ailenin yaşadıklarını konu alıyor. Başlangıçta sıradan bir aile buluşması gibi görünen gece, damadın geçmişinde bir cinayet işlediğinin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir hâle geliyor.

Bu beklenmedik itirafın ardından aile bireyleri arasında çeşitli tartışmalar yaşanmaya başlıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde yalnızca damadın geçmişi değil, aile ilişkileri, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal meseleler de sorgulanıyor. Böylece başlangıçta bir nişan töreni olarak başlayan buluşma, karakterlerin birbirleriyle ve kendi değerleriyle hesaplaştığı bir geceye dönüşüyor.

ACI KAHVE FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Acı Kahve, dram ve kara komedi unsurlarını bir araya getiren bir yapım olarak öne çıkıyor. Film, tek gecede yaşanan olaylar üzerinden aile ilişkilerini, geleneksel rollerin bireyler üzerindeki etkisini ve toplumdaki çeşitli çatışmaları ele alıyor. Yapımın tek mekân ve tek gece konsepti de hikâyedeki gerilimin giderek yükselmesine zemin hazırlıyor.

ACI KAHVE FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Acı Kahve filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Sert üstleniyor. Yapımın görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak, kurgusunu ise Özgürcan Uzunyaşa yaptı. Film, Rodin Film yapımcılığında hazırlandı.

Kısacası Acı Kahve, 2024 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çekilen, 3 Ocak 2025'te vizyona giren ve bir nişan gecesinde ortaya çıkan cinayet sırrı üzerinden aile ilişkilerini ve toplumsal meseleleri ele alan bir film olarak öne çıkıyor.