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Acı Dayı Cantık Salonu kapatıldı mı, neden? Bursa Acı Dayı Cantık Salonu olayı nedir?

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Acı Dayı Cantık Salonu kapatıldı mı, neden? Bursa Acı Dayı Cantık Salonu olayı nedir?
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Bursa'nın ünlü cantıkçılarından Acı Dayı Cantık Salonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda denetim sonuçlarıyla gündeme geldi. İşletmeden alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesinin ardından “Acı Dayı Cantık Salonu kapatıldı mı?”, “Acı Dayı Cantık Salonu neden kapatıldı?” ve “Bursa Acı Dayı Cantık Salonu olayı nedir?” soruları araştırılmaya başlandı.

Acı Dayı Cantık Salonu hakkında ortaya çıkan gıda denetimi sonucu gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 30 Eylül 2026'da yayımladığı listede, işletmenin “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” ürününden alınan numunede tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği açıklandı. Gelişmenin ardından vatandaşlar, işletmenin kapatılıp kapatılmadığını ve Bursa'daki Acı Dayı Cantık Salonu olayının ayrıntılarını merak ediyor.

ACI DAYI CANTIK SALONU'NDA AT, EŞEK ETİ Mİ KULLANILIYOR?

Bursa'da yoğun ilgi gören Acı Dayı Cantık Salonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda denetim sonuçlarıyla gündeme geldi. İşletmeden alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesinin laboratuvar incelemesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Sonuçların ardından işletmede at veya eşek eti kullanılıp kullanılmadığı merak konusu oldu.

BAKANLIK LİSTESİNDE YER ALDI

Acı Dayı Cantık Salonu'nun bağlı olduğu Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 30 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde yer aldı. İşletmeden alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesinde yapılan analizde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

NUMUNE 8 HAZİRAN'DA ALINDI

Denetim kapsamında söz konusu ürünün numunesi 8 Haziran 2026 tarihinde işletmeden alındı. Laboratuvar incelemesinde dana eti olarak satılan cantık harcının içeriğinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı. Bakanlığın listesinde de işletmeye ilişkin tespit bu şekilde yer aldı.

BURSA CANTIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Acı Dayı Cantık Salonu'ndaki denetim sonucu, Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerinden Bursa Cantığı'nı da gündeme taşıdı. Bursa Cantığı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1 Kasım 2021 tarihinde tescillendi. Yaşanan gelişmenin ardından kentteki cantık işletmelerinde uygulanan üretim ve gıda güvenliği standartları da merak konusu oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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